More4apps lance la boîte à outils ERP pour le cloud

Les efforts que More4apps déploie constamment se poursuivent pour résoudre les goulots d'étranglement dans les flux de données grâce à des innovations de nouvelle génération.

NEWPORT BEACH, Californie, 27 avril 2020 /PRNewswire/ -- More4apps, un partenaire « Gold » d'Oracle de longue date, a publié la première de ses offres Oracle ERP Cloud pour aider ses clients à créer d'importants gains d'efficacité dans le téléchargement des données des commandes d'achat.

Le module d'achat, le produit novateur de la boîte à outils ERP (planification des ressources de l'entreprise) pour le cloud de More4apps, simplifie le processus de création, de mise à jour et d'annulation des commandes d'achat au sein d'Oracle ERP Cloud. Une démonstration et un test du module peuvent être faits dès à présent sur le site de l'entreprise www.more4apps.com.

John O'Keeffe, PDG et fondateur de More4apps, a déclaré : « En raison de la forte demande, More4apps a choisi de lancer le premier produit dès maintenant. D'autres fonctionnalités seront ajoutées au module d'achat dans les 12 à 18 prochains mois ».

La boîte à outils ERP pour le cloud consiste en une interface familière à feuille de calcul Excel qui s'intègre directement avec les services web publics d'Oracle pour simplifier le téléchargement et la mise à jour des données. Elle vérifie les données avant leur chargement et offre une expérience cohérente et conviviale pour toutes les fonctions.

« Les utilisateurs finaux s'authentifient avec leurs identifiants Oracle ERP Cloud par le biais des mécanismes standard d'authentification unique (SSO). Puisque nous utilisons les services web d'Oracle, nos modules respectent toutes les règles d'accès aux données intégrées et les rôles », a ajouté M. O'Keeffe.

Parmi les principaux avantages de la boîte à outils de More4Apps, citons la rapidité, la précision et l'intégrité gardées par l'ERP en guise de source unique de données.

Depuis plusieurs années, la clientèle existante de More4apps est friande de versions des outils existants pour le tout nouvel environnement ERP Cloud, le besoin d'une intégration bien conçue des feuilles de calcul pour le nouvel ERP se faisant de plus en plus sentir.

Des précisions sur les outils de chargement de données d'Oracle et sur la boîte à outils More4apps sont reprises dans le document de recherche autofinancé de l'entreprise et intitulé « Importing data into Oracle ERP Cloud : A comparison of efficiencies » (Importation des données dans Oracle ERP Cloud : comparaison des gains d'efficacité), que vous trouverez sur https://more4apps.com/products/erp-cloud-toolbox/importing-data-into-oracle-erp-cloud/ .

À propos de More4apps

Fondée en 2000, More4apps a été formée par un groupe de consultants Oracle à Hamilton, en Nouvelle-Zélande. Étant un fournisseur de logiciels spécialisés pour les utilisateurs finaux et les développeurs, More4apps a pour objectif principal d'apporter des produits qui permettent aux utilisateurs de la suite e-Business d'Oracle de gagner du temps et de l'argent en utilisant Excel comme interface pour le système de planification des ressources de l'entreprise (ERP) d'Oracle.

More4apps apporte actuellement ses services à plus de 30 000 utilisateurs d'Oracle dans près de 400 entreprises réparties dans plus de 38 pays.

Pour les demandes des médias :

Derryn Brenan

Directrice du marketing

More4apps

Derryn.brenan@more4apps.com

