Les dirigeants des Jeux olympiques spéciaux, principaux intervenants à l'évènement Perspectives 2020 de Skillsoft et SumTotal Systems





Skillsoft et SumTotal Systems annoncent que les dirigeants des Jeux olympiques spéciaux seront les principaux présentateurs durant l'événement numérique mondiale de 24 heures, Perspectives 2020. Le 13 mai, Mary Davis, PDG des Jeux olympiques spéciaux internationaux et de nombreux athlètes internationaux participeront et partageront leurs propres expériences en matière de formation d'équipes unies engagées à encourager les personnes avec ou sans déficience intellectuelle.

Cette expérience entièrement numérique a été conçue pour offrir aux apprenants et chefs d'entreprise les outils leur permettant de libérer tout leur potentiel. La présentation qu'effectuera Mary Davis en direct mettra en lumière la signification de la véritable inclusion et son impact sur l'impératif commercial.

« C'est pour nous un honneur de collaborer avec Skillsoft et de pouvoir nous adresser à un public mondial dans le cadre de la conférence Perspectives 2020. Nous aurons l'occasion de discuter de la nécessité de former des leaders forts et visionnaires, avec ou sans déficience intellectuelle, et de commencer à pratiquer ce que nous appelons "Leadership unifié" », explique Mary Davis. « Même lors des périodes difficiles comme les moments que nous vivons actuellement, nous avons une chance unique d'entériner des changements concrets et de créer des cultures de travail pleinement inclusives pour tous. »

Deux athlètes leaders des Jeux olympiques spéciaux, Kiera Byland de Grande-Bretagne et Ben Haack d'Australie, partageront des histoires de persévérance et de succès, ainsi que des conseils pratiques sur les meilleurs moyens afin de résoudre les défis actuels dans la lutte pour l'inclusion.

« Nous sommes ravis de la participation des Jeux olympiques spéciaux à l'événement Perspectives 2020 et nous espérons avoir une conversation constructive sur la nécessité d'une véritable inclusion dans l'environnement professionnel », déclare Michelle Boockoff-Bajdek, CMO de Skillsoft. « Notre manière de travailler a dramatiquement changé. Avec l'avènement d'environnements de travail nouveaux et différents, les organisations doivent désormais se concentrer et s'adapter aux besoins d'une main d'oeuvre diversifiée et profiter des bénéfices que l'apprentissage, en particulier le développement du leadership, peuvent avoir sur l'activité des entreprises. »

Depuis 2016, les Jeux olympiques spéciaux collaborent avec Skillsoft et SumTotal Systems afin de développer des formations en compétences, des plans de carrière et autres projets pouvant stimuler et encourager des leaders de manière solidaire. Pour consolider ce partenariat, la société fera un don aux Jeux olympiques spéciaux pour chaque participant aux Perspectives 2020. Les participants auront également l'opportunité de soutenir les Jeux olympiques spéciaux en direct, en retour Skillsoft et SumTotal verseront une somme équivalente à chaque don récolté.

Perspectives 2020 se tiendra le 13 mai à partir de 9 heures AEST à Sydney (19 heures EDT le 12 mai) et se terminera à 16 heures PDT à San Francisco (19 heures EDT le 13 mai).

Cliquez ici pour vous inscrire participer ou visitez www.skillsoft.com/perspectives pour plus d'information.

À propos de Skillsoft

Skillsoft aide les entreprises à libérer le potentiel de leur atout le plus précieux - leur personnel - en leur fournissant un contenu attrayant et une technologie puissante qui permet aux entreprises modernes d'avoir un impact commercial. Skillsoft comprend trois systèmes primés qui favorisent l'apprentissage, la performance et la réussite : le contenu d'apprentissage Skillsoft, la plateforme d'expérience d'apprentissage intelligente Percipio et la suite SumTotal pour le développement des talents.

Skillsoft propose une sélection complète de contenus d'apprentissage dans le cloud pour les entreprises, notamment des cours, des vidéos, des livres et d'autres ressources sur le développement du leadership, les compétences commerciales, la transformation numérique, la technologie et le développement et la conformité. La conception intuitive de Percipio engage les apprenants modernes et son expérience de consommateur aide à accélérer l'apprentissage. La suite SumTotal a un impact mesurable sur l'ensemble du cycle de vie des employés grâce à une technologie primée qui permet l'acquisition de talents, la gestion de l'apprentissage et la gestion des talents.

Skillsoft bénéficie de la confiance de milliers d'organisations de premier plan dans le monde, dont beaucoup font partie du classement Fortune 500. Pour en savoir plus, consultez le site www.skillsoft.com.

À propos de Special Olympics

Les Jeux olympiques spéciaux (Special Olympics) forment un mouvement mondial d'inclusion qui utilise au quotidien des programmes de sport, de santé, d'éducation et d'encadrement dans le monde entier pour mettre un terme à la discrimination à l'égard des personnes présentant une déficience intellectuelle et leur donner de l'autonomie. Fondé en 1968, le mouvement des Jeux olympiques spéciaux compte désormais plus de 6 millions de sportifs et de partenaires de Sports unifiés (Special Olympics Unified Sports®) dans plus de 190 pays et territoires. Bénéficiant du soutien de plus d'un million d'entraîneurs et de bénévoles, les Jeux olympiques spéciaux proposent plus de 32 sports de type olympique et plus de 100 000 jeux et compétitions tout au long de l'année. Les Jeux olympiques spéciaux reçoivent le soutien de particuliers, de fondations et de partenaires, notamment Bank of America, the Christmas Records Trust, The Coca-Cola Company, ESPN, Essilor Vision Foundation, la Fondation Golisano, IKEA Foundation, Lane Family, la Law Enforcement Torch Run for Special Olympics (course au flambeau des agents de la paix pour les Jeux olympiques spéciaux), le Lions Clubs International, Microsoft, Safilo Group, la Fondation Stavros Niarchos, TOYOTA, United Airlines et The Walt Disney Company. Cliquez ici pour la liste complète des partenaires.

Discutez avec nous sur : Twitter, Facebook, Instagram et notre blog sur Medium. Pour en savoir plus visitez www.SpecialOlympics.org.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 27 avril 2020 à 04:35 et diffusé par :