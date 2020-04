Pricefx nommé finaliste du prix SAP® Pinnacle Award 2020 dans la catégorie Partenaire SAP App Center de l'année





Pricefx, leader mondial des logiciels de tarification dans le cloud, a annoncé aujourd'hui être finaliste pour le prix SAP® Pinnacle Award 2020 dans la catégorie Partenaire SAP App Center de l'année. Les prix SAP Pinnacle Award, décernés chaque année, reconnaissent les contributions des principaux partenaires de SAP qui ont excellé dans le développement et la croissance de leur partenariat avec SAP et qui ont aidé leurs clients à atteindre leurs objectifs.

« En 2019, Pricefx a conservé une position constante de leader de l'écosystème, et a bien mérité d'être nommée finaliste du prix du partenaire App Center de l'année, » a déclaré Karl Fahrbach, directeur des partenaires chez SAP. « Grâce à leur solution cloud-native, nos clients communs peuvent profiter pleinement des données de référence et du logiciel SAP Operational, ce qui leur permet d'optimiser, de gérer et d'obtenir une croissance des bénéfices nets via une tarification dynamique disponible sur plusieurs canaux. Pricefx innove en permanence et a amélioré sa position avec les clients SAP en proposant S/4HANA et Cloud Platform Integrations. Notre partenariat stratégique avec Pricefx contribue à notre succès mutuel et apporte de la valeur à nos clients ainsi qu'à l'écosystème. Nous avons hâte de voir ce qu'offrira notre partenariat dans l'avenir. »

Les finalistes et les vainqueurs des 34 catégories ont été choisis sur la base des recommandations du domaine de SAP, des retours des clients ainsi que des indicateurs de performance. Les produits de Pricefx, Optimized Dynamic Pricing (Optimisation de la tarification dynamique), Optimized Promotions & Rebates (Optimisation des promotions et rabais) et Optimized Algorithmic Pricing (Optimisation de la tarification algorithmique) sont disponible sur SAP App Center, la plateforme de vente des partenaires de SAP.

Pricefx a également été nommé comme étant le seul Leader dans la catégorie Pricing Software (logiciel de tarification) par G2 Crowd. Le classement du rapport Spring 2020 G2 Grid? se base sur les commentaires vérifiés des clients. L'entreprise a été classée en première position dans le rapport G2 Momentum Grid, qui met en évidence les entreprises qui atteindent une croissance continue à un rythme accéléré. En outre, le rapport G2 Grid du printemps montre que les clients considerant Pricefx comme la compagnie avec laquelle il est le plus facile de faire des affaires et celle qui offre le meilleur partenariat. G2 Crowd compte plus de 500 000 avis d'utilisateurs indépendants et plus de 1,5 million de visiteurs chaque mois, ce qui permet de rendre les décisions d'achat de logiciels d'entreprise plus fiables et plus faciles.

En février, la compagnie a de nouveau été nommée par la Constellation ShortListtm pour l'optimisation des prix. Les fournisseurs de technologies et de services inclus dans ce programme offrent aux organisations les conditions essentielles aux initiatives de transformation permettant une adoption précoce ainsi qu'un suivi rapide des organisations. Les produits et services figurant sur Constellation ShortListtm répondent aux critères seuils de cette catégorie, tels que déterminés par les enquêtes auprès des clients, les entretiens avec les partenaires, les avis des clients, les projets de sélection des fournisseurs, les parts de marché ainsi que et les recherches internes.

« Nous sommes honorés de voir récompenser le travail que nous accomplissons chaque jour dans le monde entier pour aider les entreprises à créer plus de valeur et à augmenter leurs revenus, » a déclaré Patrick Adams, directeur des revenus chez Pricefx. « Le fait d'avoir été récompensés par SAP, G2 Crowd et Constellation Research montre à nos partenaires, à nos clients et à l'industrie en général que Pricefx est une solution innovante, éprouvée et très performante pour aider les entreprises à atteindre l'excellence en matière de prix. Ces récompenses résultent de la croissance de notre clientèle dans plusieurs secteurs à l'échelle mondiale, associée à la satisfaction élevée de nos clients et à notre engagement à fournir un logiciel de tarification rapide, flexible et convivial à nos clients. »

Sur le SAP App Center, les entreprises peuvent découvrir près de 1 800 solutions partenaires innovantes qui s'intègrent aux solutions SAP et augmentent leur potentiel. Ces solutions sont validées par SAP et peuvent être triées en fonction de la gamme de produits SAP, le secteur, le type de solution et le scénario d'utilisation, donnant l'impression d'une gamme de possibilités apparemment infinie. Découvrez, testez, achetez et gérez en ligne les solutions des partenaires SAP à l'adresse www.sapappcenter.com.

Avec SAP Pinnacle Award, SAP met l'accent sur ses partenaires les plus prestigieux, ceux qui ont fait preuve de leur engagement en collaboration avec SAP pour en tirer la meilleure experience de l'utilisation des solutions SAP.

À propos de Pricefx

Fondé en 2011 en Allemagne, Pricefx est le leader mondial des logiciels de tarification en mode SaaS offrant une suite complète de solutions rapides à mettre en oeuvre, souples à configurer et à personnaliser, et facile à apprendre et à utiliser. Pricefx fournit une plateforme complète d'optimisation et de gestion des prix basée sur une architecture « cloud-native », offrant aux clients des avantages inégalés en matière de valeur temps et de coût total de possession. Ces solutions innovantes sont parfaitement adaptées aux entreprises B2B et B2C de toutes tailles, dans tous les secteurs, partout dans le monde. Le modèle commercial de Pricefx repose entièrement sur la satisfaction et la fidélisation de la clientèle. Aujourd'hui, Pricefx propose Passion for Pricing à plus de 100 clients dans plus de 37 pays. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.pricefx.com.

