corfinancial: quand chaque échec de transaction a un prix





corfinancial, un fournisseur de premier plan de logiciels et de services spécialisés au secteur des services financiers, a lancé SureVu dans le but d'aider les sociétés acheteuses et vendeuses à éviter le coût des transactions échouées.

SureVu répond aux changements à venir au sein de la Central Securities Depositories Regulation (CSDR), qui requièrent que les systèmes de négociation et sociétés d'investissements établies dans l'UE améliorent la discipline de dénouement d'ici le 21 février 2021. Ces améliorations, appelées Régime de Discipline de Dénouement (SDR), signifient qu'en cas d'échec d'une transaction, les dépositaires doivent, au bout d'un certain temps, infliger aux participants en défaut des amendes et imposer des rachats obligatoires.

Disponible sous forme de service dans le nuage entièrement géré, SureVu est une solution consolidée qui vise à renforcer la discipline de dénouement auprès des gestionnaires de placement, courtiers-négociants, sociétés spécialisées dans les services de gestion de portefeuille et dépositaires, en vue d'une conformité au SDR.

Dans un environnement post-SDR, il sera encore plus crucial de surveiller étroitement les négociations tout au long du cycle de règlement, y compris l'identification précoce des raisons potentielles de l'échec. Ceci permettra d'entreprendre des actions proactives visant à gérer les négociations problématiques et à prévenir de véritables échecs. Dans un monde futur de pénalités et de rachats obligatoires, il sera également essentiel de disposer d'une source fiable et opportune d'éléments de preuve, permettant à toute société de prouver qu'elle est bien le participant au marché responsable exigé par le SDR.

Afin de naviguer en toute sécurité parmi ces nouvelles exigences, les responsables opérationnels devront avoir recours à une automatisation pour maîtriser le procédé, en conserver l'efficacité opérationnelle et atténuer au maximum le risque de rachat jusqu'à atteindre la plus faible marge possible. La capacité de SDR de SureVu peut être entièrement mise en service à peine quelques semaines après son achat, fournissant ainsi une solution rapide et rentable capable d'assurer la conformité complète au SDR.

Présentée sous forme de tableau de bord basé sur le Web et offrant un accès rapide, SureVu gère les risques de la négociation sur une base proche du temps réel, ce qui permet aux utilisateurs de prendre entièrement conscience des risques généraux actuels de règlement et de passer facilement à l'analyse en détail des transactions individuelles.

" Le fait est que, dans le cadre du SDR, chaque échec de transaction aura un prix," affirme Bruce Hobson, PDG de corfinancial. " SureVu protège les sociétés acheteuses et vendeuses contre le fait de déroger aux rachats obligatoires en leur offrant le traitement de la gestion des exceptions tout au long du cycle complet de règlement," a-t-il ajouté.

