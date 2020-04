PDFelement a été classé parmi les 20 meilleurs logiciels de gestion de contrats par Capterra





Wondershare PDFelement, l'outil logiciel de productivité bureautique et éditeur de PDF de Wondershare (SHE : 300624), a été honoré avec mention dans la liste des 20 meilleurs logiciels de gestion de contrats de Capterra, aux côtés de mastodontes du secteur comme Adobe Sign et DocuSign.

« Nous sommes honorés que nos efforts aient été récompensés et nous espérons pouvoir aider le monde du travail en cette période de crise où de plus en plus d'entreprises sont contraintes de passer à des logiciels de travail à distance pour que leurs employés puissent continuer à travailler tout en restant confinés chez eux » a déclaré un porte-parole de Wondershare lors d'un entretien téléphonique.

Dans ce contexte, PDFelement 7 Pro (le produit phare de Wondershare) permet aux entreprises de gérer efficacement à distance les flux de documents et de fichiers PDF en offrant les fonctionnalités suivantes :

Édition de PDF - Ses outils d'édition PDF permettent d'éditer du texte, des images, des objets, des liens ainsi que d'autres éléments PDF.

Stockage et extraction dans le nuage - Intégration du cloud pour récupérer et enregistrer des documents sur des services de stockage dans le nuage.

Rapide à déployer - Déploiement simple à l'échelle de l'organisation, que ce soit sur plusieurs sites ou dans plusieurs pays.

Protection PDF - Protection des PDF sous forme de cryptage par mot de passe, de restrictions d'autorisation, de filigranes, de biffure et de signatures numériques.

Technologie OCR - Reconnaissance optique de caractères avancée dans 20 langues pour la conversion de documents PDF scannés en contenu éditable numériquement.

Selon un récent rapport de CNN, presque toutes les grandes entreprises technologiques encouragent ou obligent leurs employés à travailler à domicile plutôt que de risquer d'être infectés en essayant de se rendre sur leur lieu de travail. Google, Facebook, Twitter, Microsoft, Amazon ainsi que d'autres grandes entreprises du secteur technologique ont toutes mis en place des politiques de travail à domicile et les petites entreprises suivent le mouvement.

Le représentant de PDFelement a encouragé les entreprises à numériser leurs processus sur papier ou à passer à la documentation numérique : « Les flux de documents numériques vous donnent la liberté de travailler de n'importe où tout en collaborant efficacement avec les membres de votre équipe en étant dans un lieu différent. C'est parfait pour les tâches administratives qui, autrement, nécessiteraient la présence physique des employés au bureau. PDFelement permet de contourner ce problème en contribuant à la numérisation de ces flux de travail afin qu'ils puissent être facilement intégrés aux services en nuage pour prendre en charge les protocoles de travail à distance ».

Communiqué envoyé le 27 avril 2020 à 03:05 et diffusé par :