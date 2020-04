eZ Systems fait peau neuve et dévoile sa nouvelle identité : Ibexa





Après vingt ans en tant qu'éditeur de gestion de contenu web à succès, eZ Systems a annoncé aujourd'hui le lancement de sa nouvelle identité et de son nouveau nom de marque. À partir d'aujourd'hui, l'organisation sera connue sous le nom d'Ibexa, créateur de plateforme d'expérience numérique (Digital Experience Platform) destinée aux entreprises.

Après des ventes record en 2019 et une récente acquisition logicielle d'e-commerce B2B plus tôt cette année, Ibexa a connu une véritable effervescence dans le type et la taille de ses clients, tout en adoptant un modèle de vente désormais 100% via ses partenaires intégrateurs.

Cette année, la sortie d'eZ Platform v3, intégrant la gestion de contenu, la gestion de sites web, l'e-commerce, la personnalisation et des capacités de développement accéléré, conclut la transition du logiciel de l'entreprise vers l'espace DXP. 2020 a également vu l'entreprise se développer sur de nouveaux marchés que sont le Royaume-Uni, l'Espagne et la Pologne.

Ce nouveau visage permet de mieux accompagner cette croissance. Il marque surtout la prochaine étape de l'entreprise, après 20 ans de succès en tant que fournisseur de CMS. « Notre évolution technologique pour devenir un acteur majeur de la DXP et notre focalisation sur une stratégie 100% partenaires, sont des éléments qui nous aideront à continuer d'accélérer notre croissance et à positionner Ibexa en tant que leader de DXP sur le marché B2B. » dit Morten Ingebrigtsen, PDG d'Ibexa.

"La Digital Experience Platform d'Ibexa est considérée comme particulièrement adaptée à l'espace B2B, là où les entreprises sont désormais les plus impactées par la transformation numérique. Les sociétés comprennent qu'elles doivent adapter leur entreprise en transformant et en numérisant leurs business model et leurs canaux de vente avec une expérience d'achat homogène, et ce, au coeur de leur entreprise », poursuit Morten Ingebrigtsen.

« Des entreprises comme Hibu, CMS Law et Crédit Agricole s'appuient sur les technologies Ibexa pour proposer des expériences digitales exceptionnelles à leurs clients multicanaux », commente Bertrand Maugain co-PDG. « En règle générale, ces entreprises clientes ont des besoins et des exigences numériques plus complexes. »

« Notre technologie - une plateforme unifiée unique - permet non seulement aux entreprises de fournir une meilleure expérience client plus rapidement, mais elle améliore également l'agilité et la flexibilité grâce à l'intégration avec leurs systèmes commerciaux existants. » Bertrand Maugain ajoute : « Notre objectif est de permettre aux entreprises B2B de réaliser leur transformation numérique plus rapidement et de la manière la plus rentable possible. En d'autres termes, nous voulons moderniser la relation vendeur-acheteur des entreprisesla façon dont les entreprises font des affaires entre elles. »

FIN

A propos d'Ibexa

La plateforme d'expérience numérique (Digital Experience Platform - DXP) d'Ibexa permet aux entreprises de rester compétitives, d'optimiser leurs sources de revenus, de lancer de nouveaux produits et services et de tester de nouvelles stratégies numériques. Avec la DXP d'Ibexa, les entreprises B2B peuvent transformer leurs stratégies de vente et créer des expériences d'achat intuitive de manière durable, rentable et rapide.

Assurant la création de contenu, la création de sites Web, l'e-commerce et la personnalisation ainsi que des capacités de développement accélérées, Ibexa aide les entreprises à adopter rapidement de nouvelles stratégies d'entreprise, de vente et à créer des expériences mémorables pour leurs utilisateurs à travers ces canaux, unifiant la marque, le contenu, les informations sur les produits, le commerce et leur processus opérationnels existants. Avec l'aide de nos partenaires certifiés et fiables, que sont les agences numériques, les intégrateurs de systèmes et les consultants, les entreprises progresseront dans leur transformation numérique et s'adapteront rapidement aux besoins changeants de leur marché tout en plaçant de manière stratégique l'expérience client au coeur de leurs activités.

La DXP fiable et sécurisée d'Ibexa est adoptée par des milliers d'utilisateurs dans le monde et par un écosystème de partenaires mondial certifié. Des marques telles que Crédit Agricole, Comscore, Hibu, Groupe Atlantic et Whirlpool comptent Ibexa parmi leurs partenaires stratégiques au sein de leur entreprise. Fondée en 1999, Ibexa a son siège social à Oslo, en Norvège et possède des bureaux en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, en Espagne, en Pologne, aux États-Unis et au Japon.

