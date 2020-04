Trina Solar : le module Vertex atteint une puissance de 515,8 W, vérifiée par le TÜV Rheinland





Le module Vertex, par sa puissance de sortie hyperélevée, établit une nouvelle référence dans l'industrie

CHANGZHOU, Chine, 27 avril 2020 /CNW/ - Trina Solar Co., Ltd (« Trina Solar » ou la « société ») a annoncé que son module Vertex peut atteindre une puissance de 515,8 W, et ce, sur la base des résultats des tests effectués par le TÜV Rheinland au titre de son évaluation indépendante. Cette nouvelle percée, une fois de plus, est aussi un jalon majeur pour Trina Solar qui avait commencé officiellement, le 18 mars, la production en série de la ligne pilote Vertex, suivie de l'expédition de la première commande Vertex le 27 mars.

Le Vertex est l'un des premiers modules ultra-haute puissance à être certifié par des laboratoires internationaux d'essais de vérification. Il a subi avec succès au TÜV Rheinland le test CEI du module photovoltaïque et bénéficie à la fois des certificats de validation CEI 61215, norme de rendement des modules PV, et CEI 61730, norme de sécurité des modules PV.

Chris Zou, vice-président des services solaires auprès du TÜV Rheinland Greater China, a déclaré : « Depuis que Trina Solar a commencé à développer des modules de très haute puissance, le TÜV Rheinland participe aux discussions et fait valoir sa propre expérience en termes de sécurité et de fiabilité des produits. Le module Vertex de Trina Solar a subi avec succès le régime de tests complets et rigoureux du TÜV Rheinland, la puissance de pointe ayant atteint 515,8 W, la meilleure dans l'industrie. Cette performance démontre pleinement les prouesses de Trina Solar en matière de R-D et de soutien de la chaîne industrielle, l'étendue du savoir-faire technique qu'elle a accumulé au fil des ans. Nous tenons à féliciter Trina Solar pour ses réalisations exceptionnelles en étant le moteur de la croissance du secteur et à saluer son esprit d'innovation. »

« Le Vertex a édifié une toute nouvelle plateforme technologique en ayant intégré et innové plusieurs technologies, telles que les plaquettes de silicium de 210 mm, les multibarres blindées, la technologie de découpe au tiers, la découpe non destructive et l'emballage haute densité, ce qui nous donne un aperçu de l'orientation future du développement et renouvelle en même temps notre enthousiasme face aux possibilités », a déclaré Yin Rongfang, vice-directeur général et vice-président exécutif de Trina Solar.

Reprenant son propos, Yin a précisé : « Devant le développement et l'amélioration de la chaîne industrielle, en particulier le renforcement de la capacité d'approvisionnement en verre, nous pouvons ajouter à la conception actuelle, une disposition en cinq colonnes, une autre colonne de cellules et augmenter ainsi la puissance de sortie du module Vertex à plus de 600 W. De plus, étant donné le rendement de conversion des cellules PERC+ qui devrait dépasser 24 %, et lorsqu'on tient compte également d'autres facteurs, tels que l'optimisation de la conception des modules, l'amélioration de la capacité de charge et l'installation en aval, la puissance de sortie des modules Vertex ne fera qu'augmenter. C'est ainsi que se tracent la direction et la voie du développement itératif des modules photovoltaïques, direction qui mènera à la baisse continue du BOS et du LCOE des systèmes PV. »

Lien vers des photos : https://www.trinasolar.com/sites/default/files/TUV_Test.png

Légende des photos : Résultats des tests des modules Vertex publiés par le TÜV Rheinland

À propos de Trina Solar

Trina Solar, fondée en 1997, est le fournisseur mondial leader de solutions globales d'énergie photovoltaïque et intelligente. Rien que dans le domaine des produits PV, la société est investie dans la recherche et développement, la fabrication et la vente, le développement de projets PV, le conditionnement de la puissance électrique (EPC), l'exploitation et la maintenance (O&M;), le développement et la vente de systèmes complémentaires de micro-réseaux et multi-énergies intelligents, ainsi que l'exploitation de plateformes de nuage d'énergie. En 2018, Trina Solar a lancé une marque Energy IoT (Internet des objets énergétique), établi Trina Energy IoT Industrial Development Alliance (Alliance pour le développement industriel Trina Energy IoT), et ce, avec des entreprises et des instituts de recherche de premier plan en Chine et dans le monde entier, et fondé le New Energy IoT Industrial Innovation Center (Centre d'innovation industrielle de l'IdO des nouvelles énergies). Par ces initiatives, et alors qu'elle s'emploie à devenir un leader mondial dans le domaine de l'énergie intelligente, Trina Solar affirme sa volonté de collaborer avec ses partenaires pour bâtir l'écosystème de l'IdO énergétique et mettre en place une plateforme d'innovation permettant d'explorer l'IdO des nouvelles énergies. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur www.trinasolar.com.

