Quantela lance sa plateforme d'intervention d'urgence contre le coronavirus pour aider les villes à combattre le COVID-19





MILPITAS, Californie, 27 avril 2020 /PRNewswire/ -- Quantela, entreprise innovatrice en matière de villes intelligentes, a lancé sa plateforme d'intervention d'urgence contre le coronavirus (Coronavirus Emergency Response, CoVER), un centre de commandement et de contrôle intégrés pour la gestion des crises. CoVER permettra aux villes du monde entier de renforcer leur capacité à surveiller, prédire et réagir à la pandémie du COVID-19.

« La plateforme CoVER de Quantela permet aux autorités de rassembler les données provenant de sources multiples, de les combiner, de les analyser et de les visualiser d'une manière qui les aide à comprendre la situation globale et à prendre des décisions appropriées. Les données sont essentielles pour suivre et gérer efficacement le plan d'intervention d'un gouvernement face à une pandémie », a déclaré Amr Salem, CEO de Quantela.

Déployée dans diverses régions du monde, CoVER est une solution de bout en bout de gestion, de suivi, de communication et d'intervention face au COVID-19. Le déploiement de cette solution permettra aux villes, aux États et aux gouvernements centraux d'utiliser les grandes quantités de données au sein de leurs systèmes pour atténuer la pandémie.

« Les villes seront en mesure de prédire les scénarios futurs en se basant sur les schémas de propagation actuels, de comprendre l'impact sur les actifs médicaux critiques, d'accélérer la répartition des patients dans des hôpitaux avec des capacités disponibles, de suivre les patients en quarantaine et de distribuer les actifs là où ils sont le plus nécessaires », a ajouté M. Salem.

CoVER tire profit de l'intelligence artificielle (IA) pour alimenter son moteur d'analyse prédictive afin de traiter les données depuis le début de l'épidémie, les analysant et les visualisant afin d'identifier et de mettre en évidence des tendances et des schémas importants dans le but de prédire les zones des prochaines éruptions pour que des stratégies de prévention appropriées puissent être mises en oeuvre.

La plateforme de Quantela peut être adaptée aux besoins de chaque région et déployée en seulement trois jours. La solution comprend également une application destinée aux agents de terrain (Field Officer App), à savoir les travailleurs de première ligne, tels que les infirmières, les médecins et les policiers, afin de rationaliser la collecte de données de haute qualité.

L'application citoyenne (Citizen App) permet aux membres de la communauté d'accéder à des informations critiques et de contribuer à la lutte en partageant des données localisées. Elle permet aux personnes en quarantaine d'effectuer elles-mêmes des évaluations, des rapports et des suivis de leur santé.

« CoVER permettra au gouvernement et aux administrateurs de réagir avec assurance et rapidité grâce à un ensemble d'outils numériques spécialement conçus pour aider à freiner la propagation du coronavirus », a déclaré Sridhar Gadhi, fondateur et Executive Chairman de Quantela.

Vidéo sur CoVER : https://www.youtube.com/watch?v=qlQgChuO9vc

