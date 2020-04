IDEMIA équipe d'un contrôle d'accès biométrique le nouveau siège social de Digital Garage au Japon





IDEMIA, le leader mondial de l'Identité Augmentée, annonce ce jour le premier déploiement au Japon de MorphoWaveTM Compact, qui permettra de garantir un niveau élevé de sécurité et de praticité aux entreprises et au grand public.

Cette technologie de vérification d'empreintes digitales sans contact équipe désormais le nouveau siège de Digital Garage, dans le célèbre quartier de Shibuya à Tokyo. Le groupe est ainsi le premier au Japon à profiter d'un contrôle d'accès biométrique extrêmement rapide et efficace, fruit d'un partenariat réussi entre IDEMIA et JAPAN AEROSPACE CORPORATION (JAC). JAC a également assuré la configuration du réseau permettant l'intégration du MorphoWaveTM Compact au système de Digital Garage.

Les 450 collaborateurs du siège de Shibuya bénéficient de tous les avantages de MorphoWaveTM lors du contrôle d'accès à leur lieu de travail et aux différents étages du bâtiment. Ils peuvent s'authentifier grâce à la biométrie, par un simple geste de la main dans le lecteur MorphoWaveTM Compact, qui garantit efficacité, praticité, rapidité et fiabilité. L'hygiène est également renforcée, puisque les doigts ne sont pas en contact avec le capteur biométrique, que ce soit pour accéder aux bâtiments, aux étages ou pour s'enregistrer.

MorphoWaveTM Compact est un lecteur biométrique équipé de technologies d'empreintes digitales 3D utilisant l'intelligence artificielle (IA), capable de scanner quatre doigts en moins d'une seconde. Les algorithmes du système biométrique garantissent une précision élevée et permettent d'identifier jusqu'à 100 000 utilisateurs sur un seul appareil. Grâce à MorphoWavetm Compact, il n'est plus nécessaire de disposer d'une carte ou de se souvenir d'un code, le lecteur permet également d'éliminer les attroupements et les risques liés aux surfaces touchées par de nombreuses personnes.

Nezu Nobuyoshi, Directeur général et vice-président des ventes chez IDEMIA Japon, déclare : « Du fait du nombre croissant de points d'accès dans les bâtiments et les bureaux, disposer d'une technologie d'authentification par empreintes digitales 3D sans contact devient essentiel pour garantir une praticité et une sécurité maximales. En tant que leader sur le marché de la biométrie, nous voulons proposer aux entreprises une technologie biométrique avancée, pratique à utiliser permettant aux utilisateurs de s'identifier facilement. »

Un porte-parole de Digital Garage ajoute : « Nous sommes fiers d'être les premiers au Japon à mettre en oeuvre cette technologie d'empreintes digitales 3D sans contact pour le contrôle d'accès biométrique, afin de garantir une identification précise de nos collaborateurs et de nos visiteurs. La technologie d'IDEMIA est la solution idéale pour notre entreprise, car elle peut être déployée partout très facilement grâce à son fonctionnement qui garantit une précision et une fiabilité élevées. »

À propos d'IDEMIA

IDEMIA, le leader mondial de l'Identité Augmentée, fournit un environnement de confiance permettant aux citoyens, comme aux consommateurs, d'accomplir leurs activités quotidiennes les plus importantes (payer, se connecter, voyager), que ce soit dans le monde physique ou dans le monde digital.

Sécuriser notre identité est devenu essentiel dans le monde dans lequel nous vivons. En nous engageant pour l'Identité Augmentée, une identité qui assure respect de la vie privée et confiance mais garantit également des transactions sécurisées, authentifiées et vérifiables, nous réinventons notre manière de penser, de produire, d'utiliser et de protéger l'un de nos biens les plus précieux, notre identité, partout et à chaque instant où la sécurité importe. Nous fournissons cette Identité Augmentée à des clients internationaux des secteurs financiers, des télécommunications, de l'identité, de la sécurité publique et de l'Internet des Objets. Avec 13 000 employés dans le monde, IDEMIA sert des clients dans plus de 180 pays.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.idemia.com

À propos de Digital Garage

Digital Garage regroupe deux activités majeures : une activité fintech, qui propose une gamme de méthodes de paiement aux entreprises de e-commerce et aux commerçants dotés de points de vente, et une activité marketing, qui propose des solutions intégrées dans les domaines du numérique et du physique. Le groupe offre également des activités d'investissement et de développement pour des pépites du monde entier. En collaboration avec ses principaux partenaires, Digital Garage gère en outre DG Lab, une entreprise de R&D axée sur l'innovation ouverte. Groupe créateur de nouvelles « perspectives » à l'ère du digital, Digital Garage met en relation des entreprises et crée des services innovants.

À propos de JAC

Présente depuis plus de 60 ans, JAPAN AEROSPACE CORPORATION (JAC) est une société aérospatiale appartenant à Itochu Corporation. Elle propose des services uniques et spécialisés basés sur le concept d'unicité et de stratégie de niche. JAC offre des services « techniques et d'ingénierie » à forte valeur ajoutée et propose des solutions commerciales, principalement axées sur la sécurité nationale et les infrastructures sociales, mais également sur l'amélioration de la sécurité, du confort et de l'accessibilité, sur le marché japonais.

