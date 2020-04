Shanghai Electric annonce ses résultats annuels de 2019, une hausse de 26 % de son chiffre d'affaires brut





SHANGHAI, 26 avril 2020 /CNW/ - Shanghai Electric (SEHK : 02727; SSE : 601727), le principal fabricant et fournisseur mondial d'équipements industriels et de production d'électricité, a annoncé ses résultats vérifiés pour l'exercice financier clos le 31 décembre 2019.

Principaux indicateurs financiers et opérationnels de 2019 par rapport à l'exercice précédent

Revenus bruts en hausse de 26 %, passant à 127,509 milliards de RMB

Bénéfices attribuables aux actionnaires de la société mère se chiffrant à 3,72 milliards de RMB, soit un gain de 24,83 %

Nouvelles commandes en hausse de 30,6 %, atteignant 170,79 milliards de RMB

Résultat de base par action en hausse de 25 %, passant de 0,20 RMB à 0,25 RMB

à Dotation en personnel en R-D passant de 3 082 à 3 124 personnes, l'investissement total en R-D s'élevant à 4,102 milliards de RMB

Les nouvelles commandes d'équipements énergétiques, d'équipements industriels et de services intégrés représentaient respectivement 33,2 %, 26,7 % et 40,1 % du total des nouvelles commandes.

Affichant un chiffre d'affaires de 45 944 millions RMB, soit un gain de 12,1 %, le secteur d'activité Équipements énergétiques s'est montré constant dans sa performance en étant composé, entre autres, d'équipements de production d'électricité au charbon, au gaz et d'origine nucléaire, d'équipements de transmission et de distribution d'électricité, de turbines et de composants éoliens, d'équipements de stockage d'énergie et d'équipements chimiques haut de gamme.

Dans le secteur d'activité Équipements industriels, qui regroupe les ascenseurs, les moteurs électriques de moyenne et grande taille, les équipements de fabrication intelligents, les pièces industrielles de base, les équipements de protection de l'environnement, entre autres, le chiffre d'affaires s'est accru de 11,6 %, se fixant à 46 409 millions de RMB.

Quant au secteur d'activité Services intégrés, qui englobe les services d'ingénierie énergétique, les services d'ingénierie environnementale, l'ingénierie de l'automatisation et prestations connexes, l'Internet industriel, les services financiers et les services de commerce international, le chiffre d'affaires s'est élevé à 44 316 millions de RMB, en hausse de 83,5 %.

Fait marquant : la société a vu sa branche d'équipements éoliens remporter la commande d'éoliennes terrestres pour la base éolienne de Wulanchabu en Mongolie intérieure, la plus grosse commande au monde. Autre réalisation importante : la société a reçu une commande de turbines et de tours éoliennes terrestres de 4 MW, en tout de 39 ensembles, dans le cadre du projet NORINCO International Croatie, marquant ainsi son entrée officielle sur le marché européen de l'énergie éolienne.

Projet représentatif dans la branche de production d'électricité au charbon, la centrale électrique d'Anhui Pingshan, prête à fonctionner vers la fin de 2020, devrait atteindre un rendement thermique record de 48,92 %. De 1 350 MW, ultramoderne, supercritique, une véritable percée, cette unité de production d'énergie à double réchauffage a permis de contrôler les émissions globales de gaz à effet de serre, contribuant ainsi à la durabilité face à l'avenir, en réduisant à 251 g/kWh la consommation de charbon dans la production d'électricité.

Pour mieux asseoir son leadership dans les produits à vocation énergétique, Shanghai Electric a diversifié ses activités et investi dans la production de nouveaux types de batteries. De fait, sa batterie lithium-phosphate de fer développée et fabriquée par la société, en toute indépendance, dessert l'aéroport international de Beijing Daxing, le système de stockage d'énergie mobile du nouveau district de Xiong'an qui relie le réseau et le système de batterie d'alimentation du nouveau bus énergétique, témoins tous d'un carnet de commandes bien rempli.

En 2019, souhaitant repousser les frontières des esprits et des machines, Shanghai Electric a lancé l'Internet industriel. Avec la « plateforme internet industriel SEunicloud », la société offre à présent une solution intégrale pour l'exploitation intelligente de l'énergie éolienne, la télé-exploitation de l'énergie thermique et la maintenance des machines-outils grâce à la convergence du système industriel mondial avec la puissance de l'informatique avancée, de l'analyse, de la détection à faible coût et des nouveaux niveaux de connectivité permis par Internet.

Shanghai Electric se déploie à l'échelle mondiale en faisant avancer des projets importants au Moyen-Orient (champ houiller et centrale électrique de Thar; centrale solaire concentrée de 700 MW à Dubaï), en Asie du Sud (centrale électrique à cycle combiné au Bangladesh), en Australie du Sud, entre autres régions. La société a également annoncé qu'elle participera à l'Expo 2020 Dubaï en tant que partenaire officiel du Pavillon de la Chine, affichant ainsi son ambition mondiale.

Shanghai Electric a établi ses résultats annuels 2019 sous la forme d'une présentation mise à disposition sur son site Web, à l'adresse https://www.shanghai-electric.com/listed_en/upload/resources/file/2020/04/18//86486.pdf, dans la section Relations investisseurs.

À propos de Shanghai Electric

Shanghai Electric Group Company Limited (codes boursiers SEHK : 02727; SSE : 601727) est axée principalement sur la conception, la fabrication et la distribution d'équipements d'énergie électrique et industriels. Par sa spécialisation, ses secteurs d'activité englobent les équipements énergétiques (notamment la fabrication et la vente d'équipements de production d'électricité au charbon, au gaz, d'origine nucléaire et éolienne et d'équipements de stockage d'énergie), les équipements industriels (notamment la production et la vente d'ascenseurs, de moteurs électriques de moyenne et grande taille, les équipements de fabrication intelligents, les pièces industrielles de base, les équipements de protection de l'environnement) et les services intégrés (notamment la passation de contrats de construction de centrales électriques, des projets de transport et de distribution d'énergie ainsi que d'autres entreprises encore).

