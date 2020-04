Shanghai Electric déclare une augmentation de 26 % de son chiffre d'affaires brut dans ses résultats annuels de 2019





SHANGHAI, 27 avril 2020 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK : 02727, SSE : 601727), fabricant et fournisseur leader mondial d'équipements de production électrique et d'équipements industriels, a annoncé ses résultats audités pour l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Indicateurs financiers et opérationnels clés en 2019 par rapport à l'exercice précédent

Le chiffre d'affaires brut a augmenté de 26 % pour atteindre 127,509 milliards RMB

Le bénéfice attribuable aux actionnaires de la société mère a augmenté de 24,83 %, pour atteindre 3,72 milliards RMB

Les nouvelles commandes ont augmenté de 30,6 % pour atteindre 170,79 milliards RMB

Le résultat de base par action a enregistré une hausse de 25 %, passant de 0,20 RMB à 0,25 RMB

Le personnel dédié à la R&D a augmenté, passant de 3 082 à 3 124 employés, avec un investissement total en R&D de 4,102 milliards RMB

Les nouvelles commandes en équipements énergétiques, équipements industriels et services intégrés ont respectivement représenté 33,2 %, 26,7 % et 40,1 % du total des nouvelles commandes.

Avec un chiffre d'affaires augmentant de 12,1 % pour atteindre 45 944 millions RMB, le segment d'activité des équipements énergétiques poursuit des performances stables de manière constante et inclut, entre autres, des équipements de production électrique au charbon, des équipements de transmission et de distribution électrique, des équipements de production électrique au gaz, des équipements de production électrique nucléaire, des éoliennes et des composants, des équipements de stockage énergétique, ainsi que des équipements chimiques haut de gamme.

Le chiffre d'affaires issus du segment d'activité des équipements industriels, qui inclut, entre autres, des ascenseurs, des moteurs électriques de moyenne et grande taille, des équipements de fabrication intelligente, des pièces industrielles basiques et des équipements de protection environnementale, a augmenté de 11,6 %, pour atteindre 46 409 millions RMB.

Le chiffre d'affaires du segment d'activité des services intégrés, qui inclut les services d'ingénierie énergétique, les services d'ingénierie environnementale, les services et l'ingénierie d'automatisation, les services d'Internet industriel, les services financiers et les services de commerce international, a augmenté de 83,5 %, pour atteindre 44 316 millions RMB.

Parmi les faits les plus marquants figure la réussite de la Société dans le secteur des équipements pour l'énergie éolienne, qui a conclu la plus grande commande mondiale d'éoliennes à terre pour la centrale éolienne Wulanchabu, en Mongolie-Intérieure. Parmi les autres accomplissements significatifs figure la commande d'une série de 39 éoliennes à terre de 4 MW et tours de la part du projet NORINCO International Croatia, qui marque officiellement son entrée sur le marché éolien européen.

En tant que projet représentatif de l'unité commerciale de production électrique au charbon, la centrale Anhui Pingshan Power devrait être opérationnelle à la fin de l'année 2020, avec une efficience thermique record de 48,92 %. L'unité de production électrique à double réchauffage ultra supercritique de 1 350 MW, qui constitue un modèle révolutionnaire, participe au contrôle des émissions mondiales de gaz à effet de serre pour un avenir plus durable, en réduisant la consommation de charbon pour la production électrique de 251 g/kWh.

Afin de conserver son leadership dans le domaine des produits énergétiques, Shanghai Electric a diversifié ses activités et a investi dans la production de nouveaux types de batteries. L'accumulateur lithium fer phosphate conçu et fabriqué de manière indépendante par la Société utilisé au sein de l'aéroport international de Daxing à Pékin, le système mobile de stockage énergétique du nouveau quartier de Xiong'an qui connecte le réseau, et le système de batterie électrique destiné aux bus à énergies nouvelles font l'objet d'une forte demande dans son carnet de commandes.

En 2019, Shanghai Electric a lancé l'Internet industriel pour repousser les limites de la réflexion et des machines. Grâce à la « Plateforme SEunicloud d'Internet industriel », la Société propose désormais une solution à guichet unique destinées à l'exploitation intelligente de l'éolien, à l'exploitation à distance de l'énergie thermique et à la maintenance des outils-machines via la convergence du système industriel mondial et de la puissance de l'informatique avancé, de l'analytique, des capteurs à bas coût et des nouveaux niveaux de connectivité offerts par l'Internet.

Shanghai Electric étend sa portée mondiale grâce aux progrès majeurs de plusieurs projets au Moyen-Orient (Projet de centrale électrique et de gisement de charbon Thar), (Projet de centrale électrosolaire concentrée de 700 MW à Dubaï), en Asie du Sud (Projet de centrale électrique à cycle combiné (CCPP) au Bangladesh), en Australie-Méridionale, ainsi que dans d'autres régions. La Société a également annoncé avoir rejoint l'Expo 2020 Dubaï en tant que partenaire officiel du Pavillon Chine, prouvant son ambition internationale.

À propos de Shanghai Electric

Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK : 02727, SSE : 601727) est principalement engagée dans la conception, la fabrication et la vente d'équipements électriques et industriels. La société se focalise sur l'activité des équipements énergétiques, notamment la fabrication et la vente d'équipements de production électrique au charbon, d'équipements de production électrique au gaz, d'équipements pour l'énergie nucléaire, d'équipements pour l'énergie éolienne, d'équipements pour le stockage énergétique, sur l'activité d'équipements industriels, notamment la production et la vente d'ascenseurs, de moteurs électriques de moyenne et grande taille, d'équipements de fabrication intelligente, de pièces industrielles basiques, d'équipements de protection environnementale, et sur l'activité des services intégrés, notamment la signature de contrats de construction de centrales électriques, de projets de transmission et de distribution électrique, ainsi que sur d'autres activités.

