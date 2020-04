Pandémie de la COVID-19 - Le gouvernement du Québec présente le bilan de la dernière journée

Le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal invitait aujourd'hui les médias à venir visiter l'hôpital mobile avant qu'il ouvre ses portes aux résidents atteints de COVID-19. Grâce à un partenariat avec la Croix-Rouge canadienne et l'arrondissement de...

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 840 nouveaux cas dans les 24 dernières heures, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 24 107. Durant cette même période, 69 nouveaux décès ont été...