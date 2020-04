Un hôpital mobile augmente la capacité d'accueil de patients atteints de la COVID-19





POINTE-CLAIRE, QC, le 26 avril 2020 /CNW Telbec/ - Le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal invitait aujourd'hui les médias à venir visiter l'hôpital mobile avant qu'il ouvre ses portes aux résidents atteints de COVID-19. Grâce à un partenariat avec la Croix-Rouge canadienne et l'arrondissement de LaSalle, des équipes du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal ont été en mesure de le concrétiser après avoir travaillé d'arrache-pied et sans relâche depuis le 15 avril.

Située à l'intérieur de l'aréna Jacques-Lemaire et se trouvant à proximité de l'Hôpital de LaSalle, cette installation temporaire permettra d'augmenter la capacité d'accueil de patients atteints de la

COVID-19. En effet, ce sont jusqu'à 40 patients provenant des centres d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD) et atteints de la COVID-19 qui pourront y être accueillis. Cette initiative permettra donc de soutenir les centres d'hébergement publics et privés ainsi que les résidences privées pour aînés sur le territoire du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal qui doivent transférer leurs résidents atteints de la COVID-19 nécessitant des soins hospitaliers.

Les équipes du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal s'affairent activement à l'aménagement des espaces pour le personnel soignant et les patients, à l'intégration des équipements médicaux en plus, d'être responsable de la désinfection totale des lieux afin de permettre l'accueil des premiers patients dans quelques jours.

« La concrétisation de ce projet complexe est le fruit du travail exceptionnel de nos équipes afin de créer, en quelque sorte, un village complet. L'expertise et les efforts de tous ceux et celles qui ont contribué à la mise en place de l'hôpital mobile nous permettent d'anticiper les besoins sur notre territoire tout en limitant la propagation. Je suis très fière de contribuer ainsi à la santé et la sécurité de nos clientèles et de notre personnel, » a affirmé Mme Lynne McVey, présidente-directrice générale du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal.

Le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal tient à remercier la Croix-Rouge canadienne pour sa collaboration qui a permis d'ériger cet hôpital mobile en fournissant l'équipement nécessaire. Il est aussi important de souligner l'implication de l'arrondissement de LaSalle pour le prêt de l'aréna et de son aide au point de vue logistique pour permettre l'approvisionnement en eau et au branchement des égouts.

Pour le moment, les patients qui doivent être transférés sont dirigés vers les unités de soins dédiées à la COVID-19 de l'Hôpital de LaSalle. L'hôpital mobile permettra quant à lui de répondre aux besoins surpassant la capacité de l'établissement.

À propos du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal - Le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal est issu du regroupement du Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de l'Ouest-de-l'Île, du CSSS de Dorval-Lachine-LaSalle, du Centre hospitalier de St. Mary, de l'Institut universitaire en santé mentale Douglas, du Centre de réadaptation de l'Ouest de Montréal, du Centre de soins prolongés Grace Dart, des Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw et de l'Hôpital Sainte-Anne.

