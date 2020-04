Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Semaine nationale du laboratoire médical





OTTAWA, le 26 avril 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Semaine nationale du laboratoire médical, qui se déroule du 26 avril au 2 mai 2020 :

« Aujourd'hui, je me joins aux Canadiens pour souligner le début de la Semaine nationale du laboratoire médical ainsi que les contributions inestimables et vitales des professionnels dévoués des laboratoires médicaux de notre pays.

« Alors qu'ils travaillent fort pour nous fournir rapidement des résultats de tests fiables pour la COVID-19, les professionnels de laboratoire du Canada nous démontrent toute l'importance qu'ils ont au sein de notre grande équipe de soins de santé.

« Pendant cette période difficile, leur travail est plus important que jamais. Les professionnels de laboratoire de partout au pays travaillent jour et nuit pour analyser des tests de la COVID-19 et trouver des moyens novateurs d'accélérer ce processus. En collaboration avec les professionnels de la santé, ils contribuent grandement à la détection des cas de la COVID-19 pour que nous puissions freiner la propagation du virus.

« Nous nous en remettons au travail rigoureux de nos professionnels de laboratoire et de soins de santé, mais nous devons tous faire notre part en suivant les recommandations des experts de la santé publique et en restant à la maison. Ensemble, nous surmonterons cette épreuve.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'invite tous les Canadiens à remercier les nombreux professionnels de laboratoire qui sont aux premières lignes de la lutte contre la COVID-19. Grâce à leur professionnalisme, à leur expertise et à leur dévouement, nos proches, nos professionnels de la santé et nos communautés restent en sécurité. »

