La CSD demande l'organisation d'états généraux sur l'hébergement et le soutien aux ainés et aux personnes vulnérables de notre société





QUÉBEC, le 26 avril 2020 /CNW Telbec/ - Le président de la Centrale des syndicats démocratiques (CSD), Luc Vachon, a adressé vendredi une lettre au premier ministre François Legault pour demander la tenue d'états généraux sur l'hébergement et le soutien aux ainés et aux personnes vulnérables de notre société.

La tenue d'états généraux aurait pour objectif de revoir en profondeur nos façons de faire en tant que société. «?Soyons clairs, ce n'est pas un exercice de recherche de coupables que nous appelons. Il faut convier l'ensemble des acteurs concernés et réfléchir collectivement sur la façon dont nous pourrions remettre les personnes vulnérables au coeur de nos priorités. "on leur doit ça" comme l'a dit M. Legault?», ajoute le président de la CSD.

La crise sans précédent dans les CHSLD et les résidences pour aînés reflète la façon dont le Québec s'est occupé du réseau et des personnes vulnérables. «?Lors d'un point de presse, le premier ministre a dit que c'était un peu gênant ce que nous avons devant nous. C'est plus que gênant, c'est indigne d'une société comme celle du Québec?», s'insurge Luc Vachon.

Il faut revoir les conditions de vie des usagers tout autant que les conditions de travail de ceux et celles qui leur prodiguent des soins. « C'est sûr que des ajustements substantiels de rémunération peuvent faire partie de la solution, mais il est impératif qu'on ait une réflexion beaucoup plus large de nos façons de faire, explique M. Vachon. On parle beaucoup des soins aux aînés, mais il ne faut pas oublier l'ensemble des personnes vulnérables, comme les enfants qui sont placés en famille d'accueil ou encore les adultes en perte d'autonomie qui sont logés dans des ressources spécialisées ».

À propos de la CSD

La CSD est l'une des quatre centrales syndicales du Québec. Elle représente quelque 72?000 membres qui oeuvrent dans la plupart des secteurs d'activité économique du Québec. La CSD représente quelque 6000 travailleuses et travailleurs dans le secteur des services sociaux.

