Déclaration sur l'Établissement de Mission, un établissement correctionnel fédéral situé en Colombie-Britannique

OTTAWA, le 25 avril 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, le Service correctionnel du Canada (SCC) a fait la déclaration suivante :

« Nous tenions à fournir une mise à jour sur les mesures qui sont prises pour prévenir la propagation de la COVID-19 à l'Établissement de Mission (niveau de sécurité moyenne). Nous prenons la situation très au sérieux et sommes conscients que les familles, les employés et le public apprécient recevoir les dernières informations.

Nous vivons une période sans précédent et nous travaillons avec diligence, et souvent jour et nuit, pour prévenir la propagation du virus. La situation liée à la COVID-19 est difficile à gérer et évolue rapidement, et nous continuons à adapter notre réponse et à faire tout en notre pouvoir pour assurer la sécurité de nos employés et des détenus.

L'une des choses les plus importantes est le dépistage et le signalement de la maladie. Cela nous permet de prévenir toute transmission. C'est la raison pour laquelle la Santé publique a soumis tous les détenus de l'unité à sécurité moyenne de l'Établissement de Mission à un test de dépistage. À ce jour, les résultats des tests montrent que 105 détenus ont été déclarés positifs à la COVID-19. De ce nombre, deux sont hospitalisés et 38 sont maintenant pleinement rétablis.

Nous continuons de placer en isolement médical tous les détenus qui ont des symptômes ou qui sont déclarés positifs pour prévenir toute transmission. Cette mesure aide à protéger les détenus qui n'ont pas contracté le virus et ceux qui pourraient être plus vulnérables, comme les détenus âgés et les détenus qui ont un problème de santé sous-jacent. Nous travaillons également avec un épidémiologiste et avec les autorités de la santé publique afin de mettre en oeuvre des conseils sur la meilleure façon de faire cohabiter les détenus. Comme mesure de protection additionnelle, tous les détenus et les membres du personnel se voient remettre des masques qu'ils doivent porter.

Pour nous assurer de faire tout ce que nous pouvons, nous avons demandé à des experts de venir à l'Établissement de Mission pour examiner nos mesures de prévention et de contrôle des infections. En réponse à leurs recommandations, nous avons ajouté des stations de lavage des mains, augmenté les fournitures d'hygiène dans tout l'établissement, et nous continuons à désinfecter les surfaces à contact fréquent plusieurs fois par jour.

Nous avons également augmenté notre capacité en matière de soins de santé. Nous disposons maintenant d'une équipe de soins infirmiers disponible en tout temps à l'Établissement de Mission, ainsi que l'accès en tout temps à un médecin, afin de fournir des soins continus aux détenus. Nous avons de l'équipement spécialisé, comme de l'équipement d'administration d'oxygène à faible débit, et les médicaments nécessaires dans nos établissements pour traiter les détenus. De plus, une unité médicale mobile est en place à l'hôpital régional d'Abbotsford, en Colombie-Britannique, afin d'aider à soutenir les détenus de l'Établissement de Mission qui pourraient nécessiter des soins hospitaliers. Nos partenariats avec la Santé publique et les hôpitaux locaux sont essentiels pour répondre aux besoins des détenus sous notre responsabilité.

Nous avons imposé des routines modifiées dans nos établissements pour respecter les mesures d'éloignement physique. Par exemple, dans l'unité à sécurité moyenne de l'Établissement de Mission, nous déployons tous les efforts pour permettre aux détenus de passer du temps à l'extérieur de leurs cellules, y compris pour faire des appels et prendre une douche. Le nombre de membres du personnel peut varier et nous avons fait appel à d'autres employés qui pourraient être prêts à travailler à l'établissement. Nous devons trouver un équilibre pour s'assurer que le temps à l'extérieur des cellules est accordé de façon sécuritaire pour éviter toute autre propagation.

À ce jour, sur une population carcérale fédérale d'environ 13 900 détenus, 244 ont été testés positifs dans cinq des 43 établissements du SCC. Nous n'avons aucun cas dans les régions de l'Atlantique et des Prairies. Dans les unités opérationnelles où il y a eu des éclosions, nous sommes heureux de constater que des membres du personnel et des détenus commencent à se rétablir. Alors que les opérations se poursuivent dans nos établissements pendant cette crise de santé, nous tenons à ce que les Canadiens sachent que nous déployons tous les efforts pour contrôler la situation et assurer leur sécurité et celle des personnes sous notre garde. »

Faits en bref :

La configuration de nos 43 établissements à l'échelle du Canada varie, tout comme la population de détenus qu'ils accueillent. Comme pour tout environnement fermé, cette situation présente des défis uniques et nécessite une approche d'adaptation.

varie, tout comme la population de détenus qu'ils accueillent. Comme pour tout environnement fermé, cette situation présente des défis uniques et nécessite une approche d'adaptation. Outre les mesures médicales, les restrictions aux allées et venues sont essentielles pour prévenir la propagation du virus. Le 13 mars, nous avons suspendu les visites, les permissions de sortir, les placements à l'extérieur et les transfèrements interrégionaux, et nous procédons depuis à une vérification rigoureuse de la santé de toute personne qui doit entrer dans nos établissements.

Tout au long de cette crise de santé publique, l'éducation a été un élément essentiel pour aider à prévenir la maladie. Nous continuons à faire de la sensibilisation sur la manière dont chacun d'entre nous peut jouer un rôle dans la reconnaissance des symptômes, la mise en oeuvre des mesures d'hygiène, le port adéquat du masque et la pratique de l'éloignement physique.

