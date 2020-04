Pandémie de la COVID-19 - Le gouvernement du Québec présente le bilan de la dernière journée

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 651 nouveaux cas dans les 24 dernières heures, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 23 267. Durant cette même période, 106 nouveaux décès ont été...

Le secteur canadien du poisson et des fruits de mer est essentiel à notre sécurité alimentaire collective et à notre économie. Le gouvernement du Canada reconnaît la nécessité de soutenir les femmes et les hommes de l'industrie qui travaillent dur en...