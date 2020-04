Le gouvernement du Canada annonce le nouveau Fonds canadien pour la stabilisation des produits de la mer en vue d'aider le secteur canadien de la transformation du poisson et des fruits de mer





OTTAWA, le 25 avril 2020 /CNW/ - Le secteur canadien du poisson et des fruits de mer est essentiel à notre sécurité alimentaire collective et à notre économie. Le gouvernement du Canada reconnaît la nécessité de soutenir les femmes et les hommes de l'industrie qui travaillent dur en cette période difficile causée par la COVID-19.

Aujourd'hui, l'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a annoncé une nouvelle aide financière de 62,5 millions de dollars pour le secteur de la transformation du poisson et des fruits de mer. Ce nouveau Fonds canadien pour la stabilisation des produits de la mer aidera les entreprises à faire ce qui suit :

accéder à un financement à court terme pour payer les frais d'entretien et d'inventaire,

améliorer la capacité de stockage des produits invendus,

se conformer aux nouvelles mesures de santé et de sécurité des travailleurs,

soutenir les nouvelles technologies de fabrication, d'automatisation visant à améliorer la productivité et la qualité des produits finis de la mer,

adapter les produits pour répondre à l'évolution des besoins et aux nouvelles demandes du marché.

Cet investissement contribuera à assurer la résilience du système alimentaire, en permettant au secteur canadien de la transformation du poisson et des fruits de mer de transformer, stocker, emballer, et distribuer de manière sûre et efficace des produits de la mer sains et de haute qualité, provenant de nos pêcheurs et de nos aquaculteurs, jusque dans l'assiette des Canadiens.

Le financement annoncé aujourd'hui apportera une aide concrète pour aider le secteur de la transformation du poisson et des fruits de mer à faire face à la pression financière et à l'instabilité du marché auxquelles il est confronté. En cette période d'incertitude économique, le gouvernement du Canada continuera de travailler avec ses partenaires provinciaux et territoriaux, l'industrie, les communautés autochtones, et les parties prenantes, pour identifier les répercussions de la situation causée par la COVID-19, et qui est en constante évolution.

Le Fonds canadien pour la stabilisation des produits de la mer sera administré par l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, Développement économique Canada pour les régions du Québec, et Diversification de l'économie de l'Ouest Canada. De plus amples détails sur la façon dont les transformateurs de produits de la mer peuvent demander de l'aide, et le moment où ils peuvent le faire, seront confirmés à une date ultérieure.

Citations

« Les femmes et les hommes de notre secteur du poisson et des fruits de mer nourrissent ce pays depuis des générations. Grâce au nouveau Fonds canadien pour la stabilisation des produits de la mer, notre gouvernement investit directement dans ce secteur, en s'assurant que l'industrie dispose du soutien nécessaire pour s'adapter aux réalités actuelles découlant de la COVID-19. Le renforcement de notre secteur de la transformation est essentiel pour soutenir les pêcheurs et nourrir les Canadiens ».

L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Nous savons qu'il s'agit d'une période difficile; c'est pourquoi nous travaillons avec vous pour garantir que l'aide annoncée aujourd'hui sera mise en oeuvre le plus rapidement possible. Grâce à ce nouveau fonds, nous aidons le secteur canadien du poisson et des fruits de mer à rester fort et stable. Nous vous soutenons pour vous aider à garder vos employés et à rebondir face à cette pandémie ».

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique, et des Langues officielles

