Terranet fait progresser sa technologie qui sauve des vies

Après le lancement au CES de Las Vegas en 2020, Terranet a franchi depuis ce début d'année d'autres étapes importantes dans le développement et la démonstration du cycle de conception de sa technologie logicielle de mouvement 3D - VoxelFlow - qui permet de sauver des vies. "Avec une plus grande précision, une latence plus faible à résolution plus élevée, nous nous rapprochons d'un point qu'aucun oeil humain ou système de vision par ordinateur n'a jamais été capable d'atteindre," déclare Pär-Olof Johannesson, PDG de Terranet.

La vision de Terranet est de contribuer à la réalisation future de la politique formulée lors de la troisième conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière à Stockholm en février 2020, qui prévoit de réduire de moitié le nombre de tués et de blessés graves d'ici 2030. Dans le cadre de notre mission visant à concrétiser cette vision, VoxelFlow améliorera également considérablement les services de mobilité et les capacités des systèmes autonomes en matière d'alerte et d'atténuation des collisions.

Sur la base des récentes découvertes et des progrès réalisés, la stratégie de Terranet consiste à tester la technologie sur le terrain en mettant en place des plateformes de véhicules de démonstration et des bancs d'essai en étroite collaboration avec les constructeurs automobiles et les fournisseurs de composants de niveau 1 de systèmes de sécurité active. Cela se fera dans le cadre d'un processus d'industrialisation progressive et de développement de produits centré sur le client. Le prototype actuel, y compris le matériel de caméra, sera progressivement miniaturisé en capteurs qui seront montés dans les pare-brise et les phares dans le cadre des futures générations de systèmes avancés d'assistance à la conduite (ADAS) pour les voitures semi et entièrement autonomes.

Inventé par Dirk Smits, aujourd'hui directeur de la technologie chez Terranet, VoxelFlow a été conçu en partant du principe que les systèmes de vision par ordinateur et de navigation par intelligence artificielle, basés sur des caméras, sont tout simplement trop lents et soumis à des limites de vitesse fondamentales de perception en utilisant une approche basée sur les images. La télédétection par laser - ou LIDAR - offre une résolution limitée et une vitesse de balayage lente, ce qui rend presque impossible la distinction entre, par exemple, un lampadaire fixe et un enfant qui court.

Les capacités de VoxelFlow sont particulièrement pertinentes compte tenu des statistiques accablantes indiquant que 80% de tous les accidents et 65% de accidents évités de justesse impliquent une inattention du conducteur dans les 3 dernières secondes de l'accident. En permettant une prise de décision vitale en quelques millisecondes au lieu de quelques secondes, Terranet vise à transformer l'inattention avant l'accident, qui représente aujourd'hui environ 1,35 million de morts sur la route, en une manoeuvre de prévention évitant la collision.

Comparer la pandémie COVID-19 aux accidents de voiture est malavisé et établit une fausse équivalence. Pourtant, selon l'OMS, environ 1,35 million de personnes ont péri dans la circulation l'année dernière. Cela représente 3700 décès sur la route en moyenne dans le monde, chaque jour. Cela signifie que sept Airbus 380 entièrement occupés s'écrasent chaque jour sans aucun survivant. Les accidents de la route coûtent à la plupart des pays 3 % de leur produit intérieur brut. Les traumatismes dus aux accidents de la route sont la principale cause de décès chez les enfants et les jeunes adultes âgés de 5 à 29 ans. Les horribles statistiques sur les décès sur la route sont un fait. Alors qu'un virus est imprévisible, les victimes de la route sont prévisibles et évitables. Terranet reste engagé à poursuivre sa vision, son but et son dévouement pour réduire les accidents mortels par l'exploration et la découverte de nouvelles fonctionnalités liées à VoxelFlow - le logiciel de mouvement 3D qui sauve des vies.

"Nous assistons à l'avènement d'un changement de paradigme où l'avenir nous réserve une communauté plus responsable où les innovations progressives sur les technologies ADAS prospèrent et font la différence entre la vie et la mort, en faveur du design, de la puissance et de l'aspect et du toucher. Il est temps de se lancer dans cette aventure qui sauve des vies. Nous pouvons réparer ce qui est cassé avec une nouvelle technologie et un logiciel de perception du mouvement en 3D appelé VoxelFlow," a déclaré le PDG de Terranet, Pär-Olof Johannesson.

À PROPOS DE TERRANET

Terranet conçoit des plateformes logicielles ADAS basées sur la radio et la vision 3D pour la prévention des collisions.

https://vimeo.com/408757482

Le siège social de Terranet est situé à Lund, en Suède, avec des bureaux à Stuttgart et en Californie.

Terranet Holding AB (publ) est cotée au Nasdaq First North Premier à Stockholm.

www.terranet.se

Mangold Fondkommission AB - un courtier indépendant en services de titres sur le Nasdaq - est désigné comme teneur de livre de Terranet pour les futures émissions de droits sur les actions.

