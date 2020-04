SOUTIEN RH : Une initiative de l'Ordre des CRHA pour soutenir les PME et OBNL en matière de gestion des RH





MONTRÉAL, le 25 avril 2020 /CNW Telbec/ - Afin d'épauler les PME et les OBNL à faire face aux nombreux enjeux en matière de gestion des ressources humaines qu'entraîne la crise de la COVID-19, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (CRHA) est fier, grâce à la solidarité de ses membres, de lancer SOUTIEN RH. Il s'agit d'une initiative ponctuelle de jumelage entre un professionnel RH et une entreprise souhaitant obtenir des conseils lors d'une brève consultation gratuite.

Épauler les PME et OBNL qui sont durement touchés

En raison de la pandémie de la COVID-19, les organisations du Québec vivent un chamboulement sans précédent. Les défis et questionnements en matière de gestion des ressources humaines que cette situation engendre sont nombreux, notamment :

Gestion de la performance à distance

performance à distance Réorganisation du travail

Gestion de la santé et sécurité

santé et sécurité Recrutement et intégration durant la crise

Préparation du retour au travail

«?La situation est particulièrement critique chez les PME et OBNL, alors que bon nombre ne comptent pas de professionnels RH au sein de leurs équipes. Voilà pourquoi l'Ordre lance aujourd'hui une initiative temporaire afin de soutenir ces organisations?», déclare Manon Poirier, CRHA et directrice générale de l'Ordre des CRHA.

C'est ainsi que lors d'une brève consultation, les PME et OBNL pourront, avec un professionnel agréé, discuter de leur principal enjeu en matière de gestion des ressources humaines, et ce, gratuitement. L'Ordre mettra en relation les organisations et les professionnels pouvant les aider à trouver des solutions à leur problématique.

«?Je souhaite remercier les quelques centaines de CRHA et de CRIA qui ont accepté avec enthousiasme de mettre à profit leur expertise pour soutenir ces organisations.?» conclut madame Poirier.

Pour plus de détails sur l'initiative SOUTIEN RH : www.ordrecrha.org/soutienrh

