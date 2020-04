COVID-19 à l'Établissement de détention de Montréal - Les agents en services correctionnels exhortent le gouvernement à reconnaître les risques qu'ils encourent et à agir en conséquence





MONTRÉAL, le 25 avril 2020 /CNW Telbec/ - À la suite de l'apparition de cas de COVID-19 chez des agents et détenus de l'Établissement de détention de Montréal, le Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec (SAPSCQ-CSN), enjoint le gouvernement du Québec à prendre la situation au sérieux et à passer à l'action afin d'éviter qu'elle ne dégénère.

« Depuis le début de la crise, on travaille de concert avec le ministère de la Sécurité publique pour mettre en place des moyens d'éviter la propagation du coronavirus, souligne le président du syndicat, Mathieu Lavoie. Par contre, on réalise que ce n'est pas tout le monde au sein du gouvernement qui prend la situation au sérieux. C'était clair que la question n'était même pas sur le radar du premier ministre quand il s'est fait interpeller sur cet enjeu en point de presse. »

En plus des neuf agentes et agents qui ont été testés et qui ont reçu un résultat positif dans différents établissements au Québec, le syndicat indique que plusieurs autres ont été retirés de leur milieu de travail de manière préventive dans la dernière semaine après avoir eu des symptômes ou avoir été en contact avec des individus symptomatiques.

« Ça fait longtemps qu'on demande au gouvernement de permettre au personnel infirmier présent dans les prisons de pouvoir faire des tests de dépistage de la COVID-19, rappelle M. Lavoie. C'est important qu'on puisse dépister les malades rapidement et que le personnel ait accès au matériel de protection approprié pour qu'on puisse limiter les risques de contagion. »

« J'espère que le gouvernement va maintenant suivre la situation de près et prendre les moyens pour éviter que la situation ne devienne hors de contrôle. Bien que nous soyons dans l'ombre, les événements récents démontrent que nous courons des risques importants, notamment parce que notre travail s'exerce dans un milieu fermé où la proximité est difficile à éviter. »

Le SAPSCQ-CSN est un syndicat autonome affilié à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) et à la Confédération des syndicats nationaux depuis 2006. Il représente plus de 2 800 agentes et agents de la paix en services correctionnels, répartis dans 18 établissements de détention partout au Québec.

La Fédération des employées et employés de services publics compte plus de 425 syndicats affiliés représentant environ 65?000 membres qui oeuvrent dans le domaine des services publics et parapublics.

SOURCE Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec (SAPSCQ)

25 avril 2020