Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - le 24 avril 2020

Vendredi 24/04/2020 Gros lot de LOTTO MAX estimé à 49 millions $ LottoMax MAIN Draw08, 09, 19, 26, 27, 31 & 46 No comp. 48 POKER LOTTO Main gagnante: Q-D, 2-C, 6-C, 9-C, J-S. Légende: C = CLUB, H = HEART, S = SPADE, D = DIAMOND J = JACK, Q = QUEEN,...

Aviation Week Network organise une série de webinaires gratuits partageant l'opinion précieuse des leaders du secteur et des rédacteurs d'Aviation Week sur la manière de faire face à la crise du COVID-19 et sur l'avenir du secteur MRO de l'aviation....