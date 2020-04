Prêts à terme disponibles à compter du 27 avril pour aider les entreprises avec leur fonds de roulement





La Banque CIBC lance un nouveau programme de prêts conjoints en collaboration avec la Banque de développement du Canada

TORONTO, le 24 avril 2020 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui le lancement, le lundi 27 avril, d'un nouveau programme de prêts conjoints en collaboration avec la Banque de développement du Canada (BDC). Ce programme vise à offrir aux entreprises admissibles touchées par la COVID-19 des prêts pouvant atteindre 6,25 millions de dollars en allègement du fonds de roulement. Les clients peuvent présenter une demande en ligne ou en communiquant avec leur représentant de la Banque CIBC.

« La pandémie de COVID-19 continue de nuire aux flux de trésorerie des entreprises et à leur capacité à servir leurs clients, a déclaré Jon Hountalas, premier vice-président à la direction et chef de groupe, Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, CIBC. Le programme de prêts conjoints de la BDC est un nouvel outil utile dans la gamme de solutions que nous avons mises à la disposition des entreprises canadiennes pour les aider à gérer leurs activités efficacement et avec une plus grande souplesse. »

Le nouveau programme de la BDC est offert sous forme de prêts à terme pour financer les besoins en fonds de roulement des entreprises afin de couvrir leurs coûts d'exploitation comme les salaires et les baux. Les montants des prêts seront évalués selon les revenus d'entreprise et pourront être adaptés aux circonstances particulières de chaque entreprise. BDC versera 80 % du montant financé, et le 20 % restant sera versé par l'institution financière participante concernée.

Les membres de l'équipe de la Banque CIBC sont disponibles pour fournir une aide et des conseils en matière de structure de prêts aux clients d'affaires admissibles pour répondre à leurs besoins.

Pour en savoir plus, les clients peuvent communiquer avec leur représentant de la Banque CIBC.

