Selon l'UNICEF plus de 13 millions d'enfants n'avaient reçu aucun vaccin avant même que la COVID-19 interrompe les campagnes de vaccination mondiale





Les campagnes de vaccination de masse contre la rougeole sont suspendues dans 25 pays largement touchés par la pandémie

NEW YORK et TORONTO, le 24 avril 2020 Alors que la communauté internationale attend désespérément un vaccin, la pandémie de COVID-19 continue à se propager dans le monde entier. Des millions d'enfants risquent de ne pas recevoir les vaccins essentiels contre la rougeole, la diphtérie et la poliomyélite en raison de l'interruption des services de vaccination. Aux dernières nouvelles, la plupart des pays avaient suspendu les campagnes de vaccination de masse contre la poliomyélite, et 25 pays avaient reporté les campagnes de vaccination de masse contre la rougeole, conformément aux recommandations.

Même avant la pandémie de COVID-19, les vaccins contre la rougeole, la poliomyélite et d'autres maladies étaient chaque année hors d'atteinte pour 20 millions d'enfants âgés de moins d'un an. En 2018, plus de 13 millions d'enfants âgés de moins d'un an dans le monde n'ont reçu aucun vaccin; beaucoup d'entre eux vivent dans des pays aux systèmes de santé fragiles. Compte tenu des perturbations actuelles, cela pourrait ouvrir la voie à des flambées désastreuses en 2020 et bien au-delà.

Les dix pays à revenu élevé où il y a le plus grand nombre d'enfants qui n'ont pas reçu leur première dose de vaccin contre la rougeole entre 2010 et 2018 1. États-Unis : 2 868 000 2. France : 680 000 3. Royaume-Uni :585 000 4. Italie : 482 000 5. Japon : 386 000 6. Canada : 363 000 7. Allemagne : 195 000 8. Australie : 155 000 9. Chili : 155 000 10. Espagne : 141 000

Selon une analyse de l'UNICEF, environ 182 millions d'enfants n'ont pas reçu leur première dose de vaccin contre la rougeole entre 2010 et 2018, ce qui correspond à 20,3 millions d'enfants, en moyenne, par an. En effet, la couverture mondiale de la première dose de vaccin contre la rougeole n'est que de 86 pour cent, ce qui est bien en deçà des 95 pour cent nécessaires pour prévenir les épidémies de rougeole.

L'élargissement des groupes d'enfants non vaccinés a donné lieu à des flambées alarmantes de rougeole en 2019, y compris dans des pays à revenu élevé comme le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France.

Selon l'Indice canadien du bien-être chez les enfants et les jeunes d'UNICEF Canada, seulement 90 pour cent des enfants âgés de 2 ans au Canada ont reçu au moins une dose de vaccin contre la rougeole. Ce taux est très inférieur à celui nécessaire pour protéger la population, ce qui place le Canada à la traîne par rapport à la plupart des autres pays riches.

« L'UNICEF fournit des vaccins à 45 pour cent des enfants dans le monde et est extrêmement préoccupé par les interruptions des campagnes de vaccination en raison de la COVID-19. La vaccination est essentielle pour mettre fin aux décès d'enfants qui peuvent être évités au moyen de vaccins et pour permettre aux enfants d'avoir une enfance saine, et d'avoir la possibilité de bien grandir et de réaliser pleinement leur potentiel. La vaccination est un droit pour chaque enfant, et chaque enfant devrait être vacciné », a déclaré David Morley, le président et chef de la direction d'UNICEF Canada.

Parmi les pays à faible revenu, les écarts dans la couverture vaccinale contre la rougeole avant la COVID-19 étaient déjà très alarmants. Entre 2010 et 2018, l'Éthiopie a enregistré le plus grand nombre d'enfants âgés de moins d'un an n'ayant pas reçu leur première dose de vaccin contre la rougeole, ce nombre s'élevant à près de 10,9 millions. Elle est suivie par la République démocratique du Congo (6,2 millions), l'Afghanistan (3,8 millions), le Tchad, Madagascar et l'Ouganda avec environ 2,7 millions d'enfants chacun.

À part la rougeole, les écarts en matière de vaccination étaient déjà assez catastrophiques, selon de nouveaux profils régionaux établis par l'UNICEF. En Afrique, davantage d'enfants n'ont pas reçu leurs vaccins au cours des dernières années en raison du nombre accru de naissances et d'une stagnation des services de vaccination. En Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, par exemple, la couverture vaccinale du DTC a stagné à 70 pour cent, ce qui correspond au taux le plus bas parmi toutes les régions, à 70 pour cent pour la poliomyélite et à 71 pour cent pour la rougeole. Cela a eu pour effet d'entraîner des flambées répétées de rougeole et de poliomyélite dans des pays, comme la République démocratique du Congo. Pendant ce temps en Asie du Sud, on estime que 3,2 millions d'enfants n'ont reçu aucun vaccin en 2018. En Afrique orientale et en Afrique australe, le nombre d'enfants non vaccinés est resté pratiquement le même, soit environ 2 millions, au cours de la dernière décennie. Actuellement, toutes ces régions combattent aussi la pandémie de COVID-19.

« Les enjeux n'ont jamais été aussi importants. Alors que la COVID-19 continue de se propager à l'échelle mondiale, notre travail qui consiste à procurer aux enfants des vaccins essentiels à leur survie est primordial. Avec les interruptions des services de vaccination en raison de la pandémie de COVID-19, le sort de millions de jeunes vies est en jeu », a déclaré Robin Nandy, le conseiller principal et chef de l'UNICEF en matière de vaccination.

L'UNICEF envoie un approvisionnement en vaccins essentiels pour vacciner les enfants, lorsque cela est possible, dans les zones touchées par des flambées et pour reconstituer les stocks. En République démocratique du Congo, par exemple, l'UNICEF procure au gouvernement des vaccins et de l'équipement de protection individuelle afin de maintenir les activités de vaccination dans la province du Nord-Kivu, où plus de 3 000 cas de rougeole ont été signalés depuis le 1er janvier. En Ouganda, l'UNICEF a acheté 3 842 000 doses de vaccin oral bivalent contre la polio (VPOb) afin de vacciner 900 000 enfants âgés de moins d'un an. Les enfants reçoivent trois doses du vaccin contre la poliomyélite avant leur premier anniversaire.

Alors que la communauté scientifique du monde entier s'est lancée dans une course contre la montre pour mettre au point et tester un vaccin contre la COVID-19, l'UNICEF et ses partenaires de l'Initiative contre la rougeole et la rubéole et de la GAVI, l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination demandent aux gouvernements ainsi qu'aux donatrices et aux donateurs de :

Maintenir les services de vaccination tout en assurant la sécurité des communautés et du personnel de la santé;

Commencer à planifier une intensification des vaccinations à la fin de la pandémie pour chaque enfant non vacciné;

Complètement réapprovisionner la GAVI, car l'alliance soutient les programmes de vaccination pour l'avenir;

Veiller, lorsque le vaccin contre la COVID-19 sera disponible, à ce qu'il puisse être administré à celles et ceux qui en ont le plus besoin.

« Les enfants qui n'ont pas encore eu l'occasion d'être vaccinés ne doivent pas passer toute leur vie sans protection contre les maladies. L'héritage de la COVID-19 ne doit pas inclure la résurgence mondiale d'autres maladies potentiellement mortelles, comme la rougeole et la poliomyélite », a conclu le Dr Seth Berkley, président et chef de la direction de la GAVI, l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination.

