Avis aux médias - Un hôpital mobile augmente la capacité d'accueil de patients atteints de la COVID-19





POINTE-CLAIRE, QC, le 24 avril 2020 /CNW Telbec/ - Le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal invite les représentants des médias à une visite de l'hôpital mobile avant qu'il ouvre ses portes aux résidents atteints de la COVID-19, augmentant ainsi sa capacité d'accueil et l'optimisation de la prestation des soins hospitaliers sur son territoire.

Cette visite sera effectuée en présence de Mme Lynne McVey, présidente-directrice générale du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal, de Mme Manon Barbe, mairesse de l'arrondissement LaSalle et de M. Pascal Mathieu, vice-président Québec, Croix-Rouge canadienne. Elle se fera dans le respect des règles de distanciation sociale et des consignes émises par le MSSS et la Santé publique en matière d'hygiène et de sécurité.

QUAND : Le dimanche 26 avril 2020 à 13 h



OÙ : Aréna Jacques-Lemaire

8681, boulevard Champlain

Montréal (Québec) H8P 1B8

À noter : Mme Lynne McVey, présidente-directrice générale du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal, de Mme Manon Barbe, mairesse de l'arrondissement LaSalle et de M. Pascal Mathieu, vice-président Québec, Croix-Rouge canadienne seront disponibles pour des entrevues individuelles avec les médias.

SOURCE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal

Communiqué envoyé le 24 avril 2020 à 18:57 et diffusé par :