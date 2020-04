EnigmaSoft lance SpyHunter for Mac afin de contrer l'augmentation sans précédent de logiciels malveillants visant les produits Mac





DUBLIN, 24 avril 2020 /CNW/ - EnigmaSoft Limited a lancé SpyHunter for Mac, un produit puissant destiné à la détection et à l'élimination de logiciels malveillants qui s'appuie sur des technologies sophistiquées d'optimisation et de sécurité conçues pour et compatibles avec le système d'exploitation macOS®. Même si les ordinateurs Mac® sont historiquement perçus comme étant plus sécuritaires et moins vulnérables aux attaques de logiciels malveillants que les systèmes Windows, cette perception a radicalement changé au cours des dernières années en raison de l'explosion exponentielle partout sur la planète de la prévalence et de la complexité de ces logiciels visant les produits Mac, selon différents rapports.

SpyHunter for Mac est une application anti-logiciels malveillants intégralement conçue pour fournir aux utilisateurs de produits Mac les outils nécessaires afin de protéger leurs systèmes informatiques contre les menaces complexes et en constante évolution que posent les logiciels malveillants contemporains. Le détecteur multicouche de SpyHunter for Mac repère les rançongiciels, les chevaux de Troie, les virus, les réseaux de zombies, les logiciels de publicité, les programmes potentiellement indésirables, les vulnérabilités, les problèmes relatifs à la confidentialité (comme les témoins) et les objets inconnus.

SpyHunter for Mac est doté d'un détecteur qui découvre les vulnérabilités présentes dans les applications installées pouvant potentiellement affaiblir la sécurité d'un système Mac et mener à une violation de données, à des attaques de rançongiciels et à d'autres perturbations.

Les utilisateurs de SpyHunter for Mac bénéficient de l'Optimization scan, un détecteur d'optimisation facile à utiliser qui cible et identifie les fichiers volumineux ou dupliqués pouvant restreindre inutilement un espace de stockage précieux. Il peut aussi signaler les fichiers non nécessaires, comme les caches d'applications, les restes d'applications et les fichiers difficiles à trouver, permettant ainsi à l'utilisateur de choisir ce qu'il souhaite supprimer afin de récupérer de l'espace disque.

Grâce à la fonctionnalité intuitive App Uninstaller de SpyHunter for Mac, l'utilisateur peut facilement et rapidement désinstaller les applications indésirables. Startup Manager, le gestionnaire de démarrage de SpyHunter for Mac, permet à l'utilisateur de configurer et de paramétrer le démarrage de son système Mac afin d'optimiser ce processus et de le personnaliser selon l'expérience utilisateur.

SpyHunter for Mac s'accompagne de Spyware HelpDesk, un service technique intégré en fonction 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 qui fournit aux abonnées SpyHunter un soutien individuel assuré par les spécialistes techniques d'EnigmaSoft pour toute question liée aux logiciels malveillants.

Pour en apprendre plus sur SpyHunter for Mac (GRATUIT!) et télécharger le logiciel, veuillez consulter le https://www.enigmasoftware.com/products/spyhunter/.

À propos d'EnigmaSoft Limited

EnigmaSoft Limited est une société privée irlandaise dont le siège mondial et les bureaux se trouvent à Dublin, en Irlande. EnigmaSoft est surtout connue pour le développement et la distribution de SpyHunter 5 et de SpyHunter for Mac, des applications sophistiquées anti-logiciels malveillants. SpyHunter 5 détecte et supprime les maliciels, améliore la protection de la vie privée dans Internet et élimine les menaces liées à la sécurité, s'attaquant à des problèmes comme les logiciels malveillants, les rançongiciels, les chevaux de Troie et les autres menaces malicieuses qui touchent des millions d'utilisateurs d'ordinateurs.

