MHPS annonce sa nouvelle dénomination sociale « Mitsubishi Power »





Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. (MHPS), une partie de Mitsubishi Heavy Industries (MHI) Group, a annoncé aujourd'hui sa nouvelle dénomination sociale, Mitsubishi Power, ainsi que son adoption prochaine d'un nouveau logo d'entreprise. Sous sa nouvelle dénomination, Mitsubishi Power s'efforcera d'améliorer sa réputation dans le monde comme l'une des sociétés permettant de décarboniser l'énergie électrique.

En tant que l'une des filiales stratégiques de MHI Group, Mitsubishi Power propose des technologies et des solutions d'énergie ultramodernes à l'industrie électrique, soutenant des alimentations électriques abordables et fiables dans des régions du monde entier. En outre, en fournissant de nouvelles technologies pour réduire et éliminer les émissions de CO 2 aux points de production et de stockage de l'énergie, Mitsubishi Power est un participant clé dans la création d'une économie décarbonisée et la participation à la résolution des difficultés auxquelles la société internationale est confrontée aujourd'hui.

Nouvelle dénomination sociale

Mitsubishi Power, Ltd.

Logo de la marque d'entreprise

Le nouveau logo de la marque combine le symbole figuratif aux trois diamants de Mitsubishi avec la dénomination sociale anglaise. La police du logo, au design arrondi et moderne dans des caractères gothiques, a été adoptée pour présenter une image des technologies avancées et écologiques de production d'énergie que Mitsubishi Power a l'intention de proposer, tout en exprimant en même temps un positionnement d'entreprise consistant à répondre en souplesse aux changements de la société.

L'entreprise a prévu de changer sa dénomination suite au transfert de toutes les actions détenues par Hitachi, Ltd. à Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Mitsubishi Power commencera à opérer sous la nouvelle dénomination une fois qu'elle aura reçu les autorisations des autorités antitrust dans plusieurs pays, et après que les procédures nécessaires pour le transfert des actions auront été accomplies.

Société du groupe

Veuillez consulter la page https://www.mhps.com/news/pdf/20200424.pdf

À propos de Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd.

Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. (MHPS) a son siège social à Yokohama, au Japon ; il s'agit d'une co-entreprise constituée en février 2014 par Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. et Hitachi, Ltd. afin d'intégrer leurs opérations respectives dans les systèmes de production d'énergie thermique et autres activités similaires. Aujourd'hui, la société MHPS est classée parmi les principaux fournisseurs mondiaux d'équipements et services destinés au marché de la production d'énergie avec le soutien d'un capital de 100 milliards JPY et d'environ 20 000 employés à travers le monde. Les produits de la société incluent les centrales électriques à turbines à gaz à cycle combiné (gas turbine combined-cycle, GTCC) et à cycle combiné à gazéification du charbon (integrated coal gasification combined-cycle, IGCC), les centrales électriques conventionnelles à gaz/charbon/pétrole (thermiques), les chaudières, les générateurs, les turbines à gaz et à vapeur, les centrales géothermiques, les systèmes de contrôles de la qualité de l'air (air quality control systems, AQCS), les équipements périphériques pour centrales électriques et les piles à combustible à oxyde solide (solid-oxide fuel cells, SOFC). Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Web de la société à l'adresse https://www.mhps.com

