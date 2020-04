RBC aide les entreprises clientes à améliorer leurs liquidités grâce au programme de prêts conjoints de la BDC





Le programme est un complément à diverses solutions d'aide de RBC et du gouvernement offertes aux entreprises, dont le Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes et la Garantie - Programme de crédit aux entreprises d'EDC

TORONTO, le 24 avril 2020 /CNW/ - RBC a annoncé aujourd'hui qu'elle offre le programme de prêts conjoints de la Banque de développement du Canada (BDC) du gouvernement du Canada. Au titre de ce programme, les entreprises clientes admissibles peuvent obtenir un prêt allant jusqu'à 6,25 millions de dollars canadiens, financé conjointement par RBC et la BDC. Ce prêt vise à aider les entreprises admissibles touchées par la COVID-19 en leur permettant d'obtenir des liquidités pour couvrir des dépenses essentielles au maintien des opérations comme le loyer, les salaires et les services publics.

« Nous restons engagés à apporter notre soutien à nos entreprises clientes durant cette période de difficultés économiques, en leur offrant des solutions d'allègement flexibles et des conseils personnalisés adaptés à leurs défis et à leurs besoins, a déclaré Greg Grice, vice-président directeur, Services financiers à l'entreprise, RBC. Le programme de prêts conjoints de la BDC est une autre option pour les entreprises clientes qui continuent d'éprouver des problèmes de liquidités en raison des perturbations touchant leurs activités, comme les mesures de distanciation physique et les fermetures temporaires d'entreprises. Cette solution peut être un complément à certaines des mesures d'aide temporaire que RBC et le gouvernement du Canada offrent actuellement aux entreprises. »

Le montant maximum du prêt varie selon la taille de l'entreprise, et les bénéficiaires pourraient n'avoir qu'à rembourser les intérêts la première année.

Montant maximum du prêt au titre du programme de prêts conjoints de la BDC Ventes annuelles de moins de 1 million de dollars Ventes annuelles de 1 million à 50 millions de dollars Ventes annuelles supérieures à 50 millions de dollars Jusqu'à 312 500 $ Jusqu'à 3 125 000 $ Jusqu'à 6 250 000 $

Les clients peuvent communiquer avec leur directeur de comptes pour déterminer les façons dont ce programme ou d'autres mesures d'aide peuvent soutenir leur entreprise. Les entreprises clientes de RBC qui n'ont pas de directeur de comptes attitré peuvent cliquer ici pour que RBC les rappelle.

Le programme de prêts conjoints de la BDC est l'une des nombreuses solutions d'aide financière temporaire aux entreprises annoncées par le gouvernement du Canada, qui comprennent le Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC), et la Garantie - Programme de crédit aux entreprises d'EDC pour les entreprises clientes. Tous ces programmes sont maintenant accessibles par l'entremise de RBC.

Pour en savoir plus sur les mesures d'aide qu'offre RBC aux entreprises canadiennes durant la période actuelle, allez au rbc.com/secoursauxentreprises.

SOURCE RBC Banque Royale

Communiqué envoyé le 24 avril 2020 à 18:08 et diffusé par :