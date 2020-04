Pandémie de la COVID-19 - Le gouvernement du Québec octroie 5 millions de dollars en aide d'urgence pour soutenir les organismes communautaires





QUÉBEC, le 24 avril 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec annonce qu'une somme supplémentaire de 5 millions de dollars est accordée en soutien aux organismes communautaires Famille (OCF) et aux organismes communautaires offrant des activités de halte-garderie communautaires (OC-HGC). Cette aide vise à assurer le soutien offert aux familles vulnérables et à celles affectées par la crise actuelle liée à la pandémie.

Cette aide financière représente un montant de plus de 16 000 $ pour chaque OCF et de 2 000 $ pour les OC-HGC.

Ce financement additionnel permettra :

de maintenir le suivi auprès des familles durant la période de la pandémie et d'assurer ainsi la sécurité des familles et des enfants les plus vulnérables;

de couvrir les frais excédentaires engendrés par la poursuite des activités durant cette période, notamment les services de soutien téléphonique qu'offrent actuellement les OCF et les services de répit que pourront offrir les OC-HGC;

de couvrir les frais excédentaires découlant de l'application des directives énoncées par la Direction de la santé publique et des dispositions nécessaires à la protection de la santé et du bien-être du personnel et de la clientèle, par exemple pour l'embauche de ressources additionnelles;

de faire en sorte que les OCF et les OC-HGC interviennent adéquatement auprès des familles fragilisées par la crise ou n'ayant pas pu faire l'objet d'un suivi adéquat en raison du confinement.

Soulignons qu'annuellement, le Ministère contribue financièrement à la réalisation de la mission globale et aux activités de 280 organismes communautaires Famille par le biais du Programme OCF, et de 241 organismes communautaires par le biais du Programme de soutien financier aux activités de halte-garderie communautaires.

Citation :

« La situation particulière liée à la pandémie de la COVID?19 dans laquelle nous nous trouvons affecte toutes les sphères de notre société, et les familles ne font pas exception. Depuis le début de la crise, les intervenants des OCF de toutes les régions du Québec soutiennent des dizaines de milliers de parents, ce qui permet notamment de diminuer les situations de crise et d'anxiété et de porter une attention particulière à la sécurité des enfants. L'aide d'urgence annoncée aujourd'hui, en plus d'assurer la poursuite des services préventifs et prioritaires auprès des familles par les organismes communautaires, permettra de diminuer la pression à venir sur les ressources institutionnelles en matière de santé et de services sociaux. Cette aide du gouvernement fera en sorte que ces organismes pourront poursuivre leur importante mission auprès des familles en difficulté et surtout, assurer la sécurité des enfants. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

