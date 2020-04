Tarku annonce l'émission d'actions pour le règlement de dettes ainsi que des changements à son AGA et sur son conseil





MONTRÉAL, 24 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tarku Resources Ltd. (TSX-V: TKU) (la « Société » ou « Tarku ») annonce la signature d'ententes concernant l'émission d'actions pour le règlement de dettes dues à deux administrateurs et dirigeants. Tarku a reçu à cet égard l'approbation conditionnelle de la Bourse de croissance TSX et, sous réserve de l'approbation des actionnaires à son assemblée générale annuelle (l' »AGA »), émettra un total de 2 879 916 actions ordinaires, au prix de 0,069 $ par action.



Tarku prévoit d'émettre ces actions ordinaires afin de préserver son fond de roulement. Les actions émises en vertu du règlement de la dette seront soumises à une période de détention de quatre mois et un jour à partir de la date d'émission des actions ordinaires.

AGA

La Société annonce aussi, relativement à la pandémie de COVID 19, des changements à son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires. Conformément aux directives du gouvernement, l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires prévue pour le 15 mai 2020 a été déplacée au 25 mai 2020 à 11 h 00 et se tiendra uniquement par téléphone pour assurer la santé et la sécurité des tous les participants. La date d'enregistrement du 9 avril 2020 reste inchangée et toutes les informations seront contenues dans les documents qui seront envoyés aux actionnaires le 30 avril 2020.

Changements au conseil d'administration

Le conseil d'administration de Tarku annonce également la démission de Michael Collins comme administrateur. Le Conseil lui souhaite bonne chance dans ses projets futurs.

À propos de Tarku Resources Ltd. (TSX-V: TKU)

Tarku est une société axée sur l'exploration de ses projets surnommés les « 3 A » (Apollo, Admiral and Atlas), localisés dans la ceinture de roches vertes de Matagami qui est interprétée par la direction comme le prolongement vers l'est au Québec de la ceinture de Détour. Cette ceinture de roche vertes a démontré son potentiel en Au et en métaux de base grâce aux récents succès d'exploration des sociétés comme Midland Exploration, Balmoral Resources et Probe Metals.

La génération de projets est le fondement de la création de valeur dans le secteur minier. Tarku génère des projets durables en menant des activités d'exploration dans des zones à fort potentiel géologique et à des niveaux élevés d'acceptabilité sociale; des projets qui peuvent être explorés et développés rapidement avec le soutien de la communauté. Tarku possède 11 715 197 actions en circulation, dont environ 70 % sont détenues par des initiés et ses actionnaires principaux. La direction évalue actuellement d'autres opportunités et projets afin d'améliorer le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour les actionnaires.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué. Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs qui sont assujettis à des risques et à des incertitudes connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les activités et les résultats réels diffèrent considérablement des résultats attendus et des activités prévues. Ces risques et incertitudes comprennent ceux qui sont décrits dans les rapports périodiques de Tarku, y compris le rapport annuel, ou les documents que Tarku dépose à l'occasion auprès des autorités en valeurs mobilières.

