La Banque Nationale du Canada annonce l'élection d'administrateurs : Manon Brouillette et Yvon Charest se joignent au conseil d'administration

MONTRÉAL, le 24 avril 2020 /CNW Telbec/ - La Banque Nationale du Canada (la « Banque ») (TSX: NA) annonce que chacun des candidats à un poste d'administrateur figurant dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 27 février 2020 a été élu administrateur de la Banque lors de l'assemblée annuelle des détenteurs d'actions ordinaires qui s'est tenue aujourd'hui.

Le conseil d'administration accueille ainsi deux administrateurs élus pour la première fois, Manon Brouillette et Yvon Charest, qui se joignent au conseil d'administration en date d'aujourd'hui. Mme Brouillette a été présidente et chef de la direction de Vidéotron inc. jusqu'en décembre 2018. Elle est titulaire d'un baccalauréat en communication publique de l'Université Laval et a terminé le programme de perfectionnement des cadres de l'Ivey Business School de l'Université Western. M. Charest a été président et chef de la direction d'iA Groupe financier de 2000 à 2018. Il détient un bacca­lauréat en sciences actuarielles de l'Université Laval en plus d'être Fellow de l'Institut canadien des actuaires (FICA) et de la Society of Actuaries (FSA).

Par ailleurs, Gillian H. Denham quitte ses fonctions en date d'aujourd'hui. Mme Denham siégeait au conseil d'administration depuis 2010 et était membre du comité de ressources humaines.

« Je suis fier d'accueillir au conseil d'administration Manon Brouillette et Yvon Charest. Comptant une expérience professionnelle très riche et de fortes aptitudes en leadership stratégique et en gouvernance, ces deux nouveaux administrateurs seront des atouts importants pour l'évolution de la Banque Nationale », a déclaré Jean Houde, président du conseil d'administration. « Au nom des actionnaires et des employés de la Banque, j'aimerais également souligner la contribution de Gillian H. Denham, qui quitte ses fonctions. Ses compétences et son engagement lui ont permis de contribuer au succès de la Banque et de sa transformation. Je tiens à la remercier sincèrement. »

Voici les résultats des votes détaillés :

CANDIDAT RÉSULTAT EN FAVEUR EN FAVEUR % ABSTENTION ABSTENTION % Raymond Bachand Élu 175 146 670 99,22% 1 380 805 0,78% Maryse Bertrand Élue 176 016 103 99,71% 511 368 0,29% Pierre Blouin Élu 175 966 727 99,68% 560 710 0,32% Pierre Boivin Élu 175 305 100 99,31% 1 222 375 0,69% Manon Brouillette Élue 175 973 298 99,69% 539 240 0,31% Yvon Charest Élu 176 163 589 99,79% 363 886 0,21% Patricia Curadeau-Grou Élue 176 037 168 99,72% 490 307 0,28% Jean Houde Élu 175 193 201 99,24% 1 334 270 0,76% Karen Kinsley Élue 176 218 117 99,83% 308 858 0,17% Rebecca McKillican Élue 176 043 049 99,73% 484 426 0,27% Robert Paré Élu 175 030 250 99,15% 1 497 225 0,85% Lino Saputo, Jr. Élu 174 423 688 98,81% 2 103 787 1,19% Andrée Savoie Élue 175 245 709 99,27% 1 281 766 0,73% Pierre Thabet Élu 176 235 513 99,83% 291 462 0,17% Louis Vachon Élu 175 706 184 99,53% 821 287 0,47%

Les résultats des votes finaux sur toutes les questions ayant fait l'objet d'un vote lors de l'assemblée annuelle sont disponibles sur le site Internet de la Banque (bnc.ca/relationsinvestisseurs) ainsi que sur le site Internet SEDAR (sedar.com).

Forte d'un actif de 289 milliards de dollars au 31 janvier 2020, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 26 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise de réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

