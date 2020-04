Pandémie de la COVID-19 - Aide dans les CHSLD : 3?368 $ par mois, même sans qualifications





QUÉBEC, le 24 avril 2020 /CNW Telbec/ - Le premier ministre du Québec a fait un appel, aujourd'hui, à tous ceux qui n'ont pas de qualifications particulières en santé : «?Je veux lancer un appel à toutes les personnes qui sont prêtes à venir travailler, à temps complet, dans nos CHSLD, pour aider nos personnes les plus vulnérables. On a besoin de vous?!?» a-t-il mentionné.

François Legault a précisé que toutes les personnes qui se porteront volontaires et qui pourront travailler à temps complet dans les CHSLD publics toucheront un salaire et des primes équivalant à 21,28 $ l'heure, soit 3?368 $ par mois.

Québec souhaite accélérer la réalisation des projets de Maisons des aînés

Voyant les ratés dans certains établissements de soins de longue durée, le premier ministre a indiqué vouloir accélérer la réalisation des projets de Maisons des aînés. «?On se rend compte, partout dans le monde, que lorsque le virus entre dans les résidences pour aînés, c'est comme un feu de paille, et une bonne partie de la résidence passe au feu, a illustré le premier ministre. On a besoin de plus de personnel, mais on a aussi besoin de plus d'espace. Je vous promets que je vais tout faire pour que, le plus vite possible, on redevienne fiers de ce qu'on offre à nos personnes les plus fragiles.?»

«?Le Québec devra renaître graduellement?», affirme le premier ministre

Soulignant qu'il faudra demeurer très vigilants et disciplinés lorsqu'on rouvrira graduellement certains secteurs de l'économie, le premier ministre a rappelé que l'on devra demeurer à deux mètres les uns des autres et suivre les recommandations des autorités de la santé publique. Il sera par ailleurs fortement recommandé de porter un masque dans les lieux publics où il sera difficile de respecter les règles usuelles de distanciation physique.

«?Il faut que la vie reprenne graduellement. Sinon, on va tous souffrir beaucoup plus que maintenant. Bien sûr, des risques vont demeurer pendant plusieurs mois, mais il y aurait aussi des risques pour la santé mentale si on restait tous chez nous?», a ajouté le premier ministre.

Citation :

«?Je sais que, depuis plusieurs semaines, je vous ai demandé de rester confinés, et vous avez répondu de façon extraordinaire. Je suis tellement fier des Québécois. Mais, au cours des prochaines semaines, on franchira une autre étape. Il faut changer à nouveau notre façon de penser. La vie va être différente, mais la vie doit reprendre. Le Québec doit renaître. On va sortir grandis de cette épreuve collective. On va en sortir plus forts, plus unis.?»

François Legault, premier ministre du Québec

Faits saillants :

En date du jeudi 23 avril 2020, à 18 h, il y avait au Québec 22?616 cas confirmés de personnes atteintes de la COVID-19, une augmentation de 778.

1?460 personnes étaient hospitalisées, dont 227 aux soins intensifs, une augmentation de 20 par rapport au dernier bilan.

4?724 personnes initialement atteintes sont par ailleurs guéries de la COVID-19, une augmentation de 240 par rapport au dernier bilan.

Le bilan des décès s'élève à 1?340 au Québec, une augmentation de 97 par rapport au dernier bilan.

Liens connexes :

Pour en savoir davantage sur le coronavirus, la population est invitée à consulter le site Québec.ca/coronavirus.

Il est possible d'obtenir de l'information en utilisant la ligne coronavirus selon l'indicatif régional de votre localité :

418 644-4545



450 644-4545



514 644-4545



819 644-4545



1 877 644-4545 (sans frais)

Pour être à l'affût des mises à jour des données, suivez le compte Twitter du ministère de la Santé et des Services sociaux : https://twitter.com/sante_qc (@sante_qc).

SOURCE Cabinet du premier ministre

Communiqué envoyé le 24 avril 2020 à 16:08 et diffusé par :