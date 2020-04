Desjardins réduit le taux d'intérêt sur les cartes de crédit de certains étudiants pour les 6 prochains mois et hausse temporairement la limite de paiement sans contact à 250 $ pour ses cartes de débit





MONTRÉAL, le 24 avril 2020 /CNW Telbec/ - À la suite des mesures d'aide pour la jeunesse annoncées le 2 avril dernier, Desjardins bonifie son appui aux étudiants dans le contexte de la COVID-19. Ainsi, les détenteurs d'un prêt étudiant actif et garanti par le Gouvernement du Québec, c'est-à-dire un prêt pour lequel aucun remboursement n'est encore exigé, verront le taux de leurs cartes de crédit Desjardins réduit à 10,9 % pour les six prochains mois. Cet allègement s'inscrit en complémentarité des mesures pour l'Aide financière aux études qui permet aux détenteurs de prêts étudiants sur le marché du travail de reporter leur remboursement sur une période de six mois.

Desjardins hausse temporairement la limite de paiement sans contact à 250 $ pour ses cartes de débit

À compter de ce dimanche 26 avril, la limite de paiement sans contact pour les cartes de débit Desjardins sera haussée temporairement à 250 $. Déjà disponible depuis le 20 mars pour les cartes de crédit Desjardins, cette mesure contribue à limiter la propagation du virus puisqu'elle limite les contacts entre les appareils de paiement et les clients.

«?Cette hausse temporaire de la limite de paiement sans contact pour les cartes de débit était demandée par nos membres depuis quelque temps et nous étions prêts à prendre le virage. Je suis heureux qu'elle soit disponible dès dimanche chez l'ensemble des commerçants utilisant nos terminaux de paiement?», a mentionné Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.

Desjardins a reçu près de 235?000 demandes pour bénéficier de ses mesures d'allègement pour ses produits de financement

En date du 22 avril 2020, ce sont près de 235?000 demandes de mesures d'allègement pour ses produits de financement que Desjardins a reçues depuis le 16 mars dernier. De ce nombre, 130?000 demandes concernent les reports de paiement sur les cartes de crédit, le financement Accord D ou les prêts automobiles. Du côté des prêts et marges de crédit, c'est un total de 103?000 demandes qui a été reçu, dont 75?000 en lien avec un prêt hypothécaire. Rappelons que les membres et clients qui bénéficieront d'un report de paiement et qui détiennent une carte de crédit Desjardins verront temporairement leur taux d'intérêt annuel réduit à 10,9 % sur celle-ci pendant la durée de l'entente. Chaque demande est analysée au cas par cas, afin de trouver la solution la plus appropriée à la situation de chaque personne.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le sixième au monde, avec un actif de 313,0 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada selon le palmarès établi par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

SOURCE Mouvement Desjardins

Communiqué envoyé le 24 avril 2020 à 16:03 et diffusé par :