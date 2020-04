La Fondation Vertex annonce un don à Banques alimentaires Canada pour aider à lutter contre la COVID-19





TORONTO, le 24 avril 2020 /CNW/ - Le 24 avril 2020 - Vertex Pharmaceuticals Incorporated a annoncé que la Fondation Vertex, un organisme de bienfaisance sans but lucratif, fera un don de 50 000 $ CA à Banques alimentaires Canada en vue d'appuyer son Fonds de réponse à la COVID-19.

Les banques alimentaires de partout au Canada ont été durement touchées par la COVID-19. Elles font face à une demande accrue de soutien, et leur capacité opérationnelle est mise à rude épreuve. Bon nombre d'entre elles ont vu le nombre de denrées recueillies diminuer radicalement, tout comme leur nombre de bénévoles. Pourtant, elles travaillent sans relâche pour servir ceux qui comptent sur leurs services pour se sentir en sécurité et en santé.

Ce don permettra aux banques alimentaires de continuer à acheter de la nourriture et d'autres produits de première nécessité. Ce don s'inscrit dans le cadre de l'engagement global de 5 millions de dollars de la Fondation Vertex afin de soutenir l'intervention face à la pandémie de COVID-19, notamment en doublant le montant des dons que font les employés aux organismes admissibles qui interviennent face à la pandémie de COVID-19. Les fonds versés par la Fondation aideront les organismes qui fournissent de l'aide d'urgence dans les collectivités mondiales où vivent et travaillent les employés de Vertex en mettant l'accent sur la prestation de soins de santé et de fournitures et en soutenant les populations vulnérables.

« Merci à la Fondation Vertex et à ses employés de soutenir leurs voisins dans le besoin, a déclaré Chris Hatch, chef de la direction de Banques alimentaires Canada. Cet argent servira à acheter de la nourriture pour aider les personnes qui vivent dans l'insécurité alimentaire à se maintenir à flot. »

« Nous aimerions prendre le temps de reconnaître et de remercier tous les employés et les bénévoles qui travaillent actuellement sur la ligne de front pour répondre aux besoins fondamentaux des membres les plus vulnérables de notre collectivité, a déclaré Michael Siauw, directeur national, Vertex Canada. Par le passé, des employés de Vertex ont fait du bénévolat auprès de leurs banques alimentaires locales et ils apprécient et respectent grandement l'incidence que ces dernières ont sur nos collectivités partout au Canada. »

Banques alimentaires Canada

Banques alimentaires Canada assure un leadership national pour soulager la faim aujourd'hui et la prévenir demain, en collaboration avec le réseau des banques alimentaires d'un océan à l'autre. Depuis 40 ans, les banques alimentaires sont dévouées à aider les Canadiens qui vivent dans l'insécurité alimentaire. Plus de 3 000 banques alimentaires et organismes communautaires s'unissent pour servir nos voisins les plus vulnérables. L'an dernier, ces organismes ont reçu 1,1 million de visites en un mois seulement, selon notre rapport Bilan-Faim. Pour en savoir plus, visitez le site http://www.foodbankscanada.ca/ .

Fondation Vertex

La Fondation Vertex est un organisme de bienfaisance sans but lucratif. Elle cherche à améliorer la vie des personnes atteintes de maladies graves et des personnes qui vivent au sein des collectivités qu'elle dessert au moyen de programmes d'éducation, d'innovation et de santé. Fondée en 2017, la Fondation est une source de dons de charité à long terme et s'inscrit dans l'engagement de don fait par Vertex Pharmaceuticals.

Vertex

Vertex est une entreprise biotechnologique mondiale qui investit dans l'innovation scientifique afin de créer des médicaments pour les personnes atteintes de maladies graves. L'entreprise a plusieurs médicaments approuvés pour traiter la fibrose kystique, une maladie génétique rare et potentiellement mortelle et a plusieurs programmes cliniques et de recherche en cours dans ce domaine. Au-delà de la fibrose kystique, Vertex a une solide gamme de médicaments expérimentaux à base de petites molécules pour d'autres maladies graves pour lesquelles elle a une connaissance approfondie de la biologie humaine causale, y compris la douleur, la déficience de l'Alpha-Antitrypsine et les maladies rénales liées au gène APOL1. En outre, la gamme de thérapies génétiques et cellulaires pour des maladies telles que la drépanocytose, la bêta-thalassémie, la dystrophie musculaire de Duchenne et le diabète de type 1 de Vertex connaît une croissance rapide.

Vertex a été fondée en 1989 à Cambridge (Massachusetts). Son siège social est maintenant situé dans le district de l'innovation de Boston et son siège social international se trouve à Londres, au Royaume-Uni. De plus, l'entreprise compte des sites de recherche et développement et des bureaux commerciaux en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Amérique latine. Vertex est toujours reconnue comme l'un des meilleurs endroits où travailler dans l'industrie. L'entreprise figure notamment dans la liste des meilleurs employeurs du magazine Science depuis 10 années consécutives et figure parmi les cinq premiers de la liste des meilleurs employeurs pour la diversité de 2019 de Forbes.

SOURCE Vertex Pharmaceuticals

Communiqué envoyé le 24 avril 2020 à 16:03 et diffusé par :