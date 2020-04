Aide aux PME concernant les loyers : l'IDU salue l'initiative du gouvernement Trudeau





MONTRÉAL, le 24 avril 2020 /CNW Telbec/ - L'Institut de développement urbain du Québec (IDU) salue l'annonce du premier ministre Trudeau concernant le soutien au paiement des loyers. L'IDU voit favorablement cette mesure au bénéfice des locataires et des bailleurs.

« Le défi qui se pose à notre industrie et à nos clients dans les mois à venir demeure de taille. S'il est vrai que la contribution exigée des acteurs est non négligeable, nous saluons cette mesure qui nous aidera à passer à travers cette crise exceptionnelle. L'approche nous apparaît équilibrée, » a déclaré André Boisclair, président-directeur général de l'IDU.

Pour Sylvain Cossette, président et chef de la direction de COMINAR et président du Groupe de travail du segment commercial de l'IDU, « cette aide, au cas par cas, apporte aux bailleurs un fardeau administratif supplémentaire, mais soutiendra un segment important de bailleurs et des locataires de notre industrie. »

L'IDU tient à remercier le gouvernement du Canada qui depuis le début s'est montré particulièrement attentif et remercie le gouvernement du Québec qui assumera une part importante des coûts de ce nouveau programme.

À propos de l'Institut de développement urbain du Québec (IDU Québec)

L'Institut de développement urbain du Québec (IDU) est un organisme indépendant et sans but lucratif. Porte-parole de l'industrie immobilière commerciale, il se consacre au progrès de l'industrie et au développement urbain responsable au Québec. Ses membres sont des propriétaires, des promoteurs, des investisseurs et des prêteurs, ainsi que des professionnels et fournisseurs de services de l'industrie.

