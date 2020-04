Prix Hommage bénévolat-Québec - Le gouvernement du Québec souligne la précieuse contribution de 41 lauréats





QUÉBEC, le 24 avril 2020 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la Semaine de l'action bénévole, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, dévoile le nom des 41 lauréats du 23e prix Hommage bénévolat-Québec.

Mis en place en 1998, ce prix permet de reconnaître l'apport indispensable des personnes et organismes bénévoles dans leur communauté et à travers le Québec. Cette année, 341 candidatures ont été reçues. Le comité de sélection chargé de déterminer les lauréats était composé de deux représentants de la famille de M. Claude Masson ainsi que de chacune de ces organisations : la Fédération des centres d'action bénévole du Québec, le Réseau de l'action bénévole du Québec et le gouvernement du Québec.

Les lauréats ont été honorés dans les catégories suivantes :

Jeune bénévole - Prix Claude-Masson , qui vise à souligner l'engagement bénévole de personnes de 14 à 35 ans;

, qui vise à souligner l'engagement bénévole de personnes de 14 à 35 ans; Bénévole, qui vise à rendre hommage à des personnes de 36 ans ou plus;

Organisme, qui vise à reconnaître l'action d'organismes sans but lucratif.

Un prix distinctif a aussi été décerné à une jeune bénévole pour souligner son apport dans le domaine de la communication.

Cette année, un prix spécial, Solidarité - Inondation 2019, a été remis afin de souligner un engagement significatif pour les citoyens touchés par la crue des eaux du printemps 2019.

Citation :

« Le prix Hommage bénévolat-Québec met en lumière des citoyens exceptionnels et des organismes qui, par leurs actions, contribuent à rendre nos communautés plus inclusives et solidaires. Dans le contexte de la pandémie actuelle, des milliers de personnes bénévoles se sont manifestées pour venir en aide aux personnes plus vulnérables. Je tiens d'ailleurs à remercier tous les bénévoles pour leur engagement et leur générosité. Ils sont des modèles pour la population, et leur contribution est précieuse. Les Québécois ont l'habitude de se serrer les coudes, et nous pouvons en être fiers! »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

Depuis 23 ans, 942 bénévoles, des personnes et des organismes, ont été reconnus par le gouvernement du Québec.

Les personnes intéressées à devenir bénévole peuvent s'inscrire sur le site Jebenevole.ca, une plateforme provinciale de jumelage des centres d'action bénévole et organismes sans but lucratif (OSBL) avec des bénévoles.

Lien utile :

Liste des lauréats de la

23e édition du prix Hommage bénévolat-Québec

Lauréats de la catégorie Jeune bénévole - Prix Claude-Masson Nom Organisme Région Sabrina Bérubé Pouces d'Octave, activités dans la municipalité de Saint-Octave-de-Métis Bas-Saint-Laurent Adrien Guibert-Barthez Université du Québec à Chicoutimi Saguenay-Lac-Saint-Jean Jessica Lamontagne Centraide Québec - Chaudière-Appalaches, Jeune chambre de commerce de Québec Capitale-Nationale Julie Brodeur Association des personnes handicapées du comté de Maskinongé Mauricie Emmanuelle Vincent-Racicot Comité de loisirs de Saint-Étienne-de-Bolton, Réfrigérateur communautaire libre-service Estrie Maude Massicotte DéfPhis sans limite, Ex Aequo, RSI Propulsion Montréal Noboru Yoshida Traduction lors d'événements à Montréal, Yatai Montréal Montréal Valérie Laurin L'Apogée Outaouais Tommy Grignon Écomalartic, Harmonie le Tremplin, Maison de la famille de Malartic Abitibi-Témiscamingue Françane Bertrand Table Jeunes de la MRC de Montmagny, distribution de dons et entraide Chaudière-Appalaches Louis Raymond Collège Montmorency Laval Antoine Caron École Jean-Baptiste-Meilleur Lanaudière Chloé Campeau-Varga Académie des arts Trouve ta voie Laurentides Annabelle T. Palardy Boisé des Douze, la Plume verte Montérégie Mathis Cardinal École secondaire Les Seigneuries Centre-du-Québec





Lauréate de la catégorie Jeune bénévole - Prix Claude-Masson, prix distinctif en communication Nom Organisme Région Victoria Thân Association des jeunes philanthropes de l'Université Laval, Entrai-Dons Capitale-Nationale

Lauréats de la catégorie Bénévole Nom Organisme Région Paul-Émile Lafrance Club Les Vaillants Bas-Saint-Laurent Raymonde Pedneault Soupe populaire de Jonquière Saguenay-Lac-Saint-Jean Louis Nadeau Centre résidentiel et communautaire Jacques-Cartier, Centraide Québec et Chaudière-Appalaches Capitale-Nationale Rose-Marie C. Bourassa L'Ouvroir Mauricie Marie-Thérèse Racicot Maison de la famille de Sherbrooke Estrie Huguette Dussault CHSLD Champlain, Centre d'action bénévole Rivière-des-Prairies Montréal Annie Goudreau Commission scolaire des Draveurs, AQETA Outaouais, Fédération des comités de parents du Québec Outaouais Roger Gauthier Marché public de la Vallée-de-l'Or Abitibi-Témiscamingue Manon Tisseur Scouts de Port-Cartier Côte-Nord Pierrette Leblanc Relais pour la vie, Société canadienne du cancer Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Nancy Leblanc Comité des membres du CISSS des Îles Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Ginette Ouellet Desbiens Soupe au bouton Chaudière-Appalaches Diane Hachey Centre SCAMA de Laval, Croix-Rouge canadienne à Laval Laval Pierrette Tremblay Ailes de l'espoir de Saint-Calixte Lanaudière Pauline Tremblay Ailes de l'espoir de Saint-Calixte Lanaudière Yves Thériault Ligue navale de Boisbriand Laurentides Johanne Boisvert Centre d'action bénévole Les p'tits bonheurs, EquiJustice, Arthrite Rive-Sud Montérégie Anne Marie Forest Maison René-Verrier, Albatros, Centre d'action bénévole de Drummondville Centre-du-Québec

Lauréats de la catégorie Organisme Nom de l'organisme Municipalité Région Fondation Sunny D. Extrême Shawinigan Mauricie Regroupement Partage Montréal Montréal Maison de la famille Nouvelle-Beauce Sainte-Marie Chaudière-Appalaches Centre de pédiatrie sociale Laval Laval Laval Défi-Intégration-Développement-Accompagnement (DIDA) Repentigny Lanaudière La Mosaïque, centre d'action bénévole et communautaire Longueuil Montérégie

Lauréat du prix Solidarité - Inondation 2019 Le groupe de bénévoles de la Croix-Rouge canadienne de la région de l'Outaouais

