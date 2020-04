Pandémie de la COVID-19 - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 50?000 $ pour rendre les marchés publics accessibles en ligne





QUÉBEC, le 24 avril 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, annonce l'octroi d'une aide financière de 50?000 $ à l'Association des marchés publics du Québec (AMPQ) pour le déploiement d'une plateforme numérique transactionnelle pour l'achat de produits bioalimentaires locaux.

Les marchés publics, permanents ou saisonniers, sont des commerces d'alimentation et peuvent maintenir leurs activités malgré le contexte d'urgence sanitaire qui touche le territoire québécois. Des mesures doivent toutefois être mises en oeuvre par les marchés publics pour éviter la propagation de la COVID-19. En permettant la précommande, le préemballage, le paiement en ligne et la collecte des denrées à un kiosque situé sur l'emplacement du marché, l'initiative de l'AMPQ permettra aux producteurs et aux transformateurs de continuer à vendre leurs produits dans les marchés publics, tout en contrôlant l'affluence de consommateurs sur les lieux; cela aura aussi pour effet de diminuer la manipulation des aliments et des produits et de réduire les transactions monétaires de main à main.

Pour la réalisation de ce projet, l'AMPQ s'adjoint l'expertise et les technologies développées par la marché numérique de l'alimentation Maturin.ca pour assurer une transposition simple et efficace de son réseau de marchés publics vers une plateforme numérique intégrée, déjà active et performante. La plateforme sera en activité à compter du 16 mai prochain et, par la suite, elle sera déployée progressivement, au fur et à mesure que les marchés publics commenceront leur saison. Les utilisateurs pourront la rejoindre par l'entremise du répertoire des marchés publics de l'AMPQ, du site Internet et de la page Facebook de chaque marché.

L'appui accordé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation à cette initiative s'ajoute aux mesures mises en place par le gouvernement du Québec depuis le début de la crise pour stimuler l'achat local et assurer la pérennité des petites entreprises bioalimentaires, dont un bon nombre tirent une grande partie de leurs revenus des ventes dans les marchés publics. Ce sont en effet plus de 1180 producteurs agricoles qui écoulent leurs produits par cette voie. En continuant de s'approvisionner dans les marchés publics, les consommateurs encourageront les entreprises bioalimentaires québécoises tout en consommant des produits frais et locaux.

Citation

« Véritable extension des activités de nos fermes, les marchés publics offrent aux consommateurs un lien de proximité avec les personnes qui produisent ou transforment les aliments. Je me réjouis de ce projet qui permettra à nos marchés et aux producteurs et aux transformateurs qui en sont membres de prendre le virage numérique pour continuer à nourrir la population québécoise. Plus que jamais, il est important de soutenir l'achat local! »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Faits saillants

Le 13 mars 2020, l'état d'urgence sanitaire a été déclaré sur tout le territoire québécois. Cette mesure exceptionnelle donne au gouvernement du Québec les pouvoirs nécessaires pour mettre en oeuvre l'ensemble des mesures visant à assurer la protection de la santé de la population, dont la distanciation sociale.

L'Association des marchés publics du Québec (AMPQ) a pour mission d'accompagner et de soutenir l'émergence, le développement et la promotion du réseau des marchés publics québécois au profit des communautés locales et des producteurs et artisans de l'agroalimentaire québécois.

L'AMPQ couvre l'ensemble du territoire de la province de Québec. Avec plus de 120 membres, l'AMPQ s'assure de faire des marchés publics des places d'affaires rentables et dynamiques dans leur milieu.

Comme complément de cette initiative, le gouvernement du Québec soutient la plateforme Le Panier bleu, où déjà de nombreuses entreprises du secteur bioalimentaire sont inscrites. Ce répertoire permet à la population de s'approvisionner auprès d'entreprises québécoises, d'assurer leur pérennité et de stimuler l'économie locale.

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation prépare présentement un guide de mise en oeuvre des mesures sanitaires pour les marchés publics qui sera rendu public sous peu.

Liens connexes

