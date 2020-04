L'ARSF présente son intervention de gestion d'urgence pour le secteur des régimes de retraite





TORONTO, le 24 avril 2020 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) continue de travailler de concert avec les secteurs qu'elle réglemente afin de veiller à ce que ceux-ci et les membres du public reçoivent le soutien dont ils ont besoin pendant cette période de changements et de perturbations rapides.

Des promoteurs et des administrateurs de régimes, leurs agents et conseillers, ainsi que des participants aux régimes nous ont fait part des défis auxquels ils sont confrontés dans l'environnement économique actuel et en cette période de perturbations.

Nous publions de nouvelles lignes directrices visant à fournir des renseignements clairs aux promoteurs et aux administrateurs de régimes de retraite, ainsi qu'à leurs agents sur la façon dont ils peuvent satisfaire aux exigences réglementaires en cette période de perturbations. Ces lignes directrices sont également destinées aux participants, qui se posent peut-être certaines questions en ces temps difficiles.

Lignes directrices : Intervention de gestion d'urgence pour le secteur des régimes de retraite de l'ARSF

Nous nous attendons à ce que les promoteurs et les administrateurs de régimes de retraite continuent de faire de leur mieux pour axer tous leurs efforts sur la gestion des risques et sur le respect de leurs obligations administratives et de celles se rapportant aux régimes.

Les administrateurs et les promoteurs de régimes de même que les participants aux régimes et les conseillers peuvent communiquer par courriel avec leur agent des régimes de retraite de l'ARSF comme premier point de contact. Les coordonnées des agents des régimes de retraite se trouvent à cet endroit : L'accès à l'information sur les régimes de retraite de l'ARSF.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon dont l'ARSF soutient les secteurs qu'elle réglemente pendant la pandémie de COVID-19, veuillez consulter : L'ARSF annonce des changements aux exigences réglementaires en raison de la COVID-19.

