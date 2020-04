Avis au public - Réduction de la promenade piétonne du pont Alexandra

Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les piétons et les cyclistes qu'il y aura une réduction de la largeur de la promenade piétonne du pont Alexandra aux fins d'inspections pendant la période suivante :...

Infrastructure Canada annonce que le pont Samuel-De Champlain continuera d'apporter soutien aux Montréalais et aux Canadiens en cette période difficile en s'illuminant aux couleurs de l'arc-en-ciel tous les dimanches de mai entre 20 h 30 et 21 h 30....

L'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie poursuit ses efforts visant à faciliter le respect des mesures de distanciation sociale en aménageant trois nouveaux corridors piétons temporaires sur des artères commerciales et dans des lieux...

TI Fluid Systems (TIFS), un fournisseur leader mondial de technologie des systèmes de distribution des fluides pour automobile, a annoncé une collaboration avec Ford Motor Company et 3M pour produire des assemblages de tubes à air flexibles pour...