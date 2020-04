COVID-19 : l'aide d'urgence pour les loyers constitue une bouée de sauvetage pour les petites entreprises frappées durement par la crise





MONTRÉAL, le 24 avril 2020 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain accueille favorablement l'annonce faite aujourd'hui par le gouvernement du Canada d'une entente de principe avec les provinces qui permettra d'abaisser les loyers commerciaux de certaines PME de 75 % pour les mois d'avril, mai et juin. Cette mesure additionnelle constitue une bouée de sauvetage pour les petits commerçants qui ont subi des pertes de revenus substantielles depuis le début de la crise.

« La Chambre sonde les entreprises de la grande région métropolitaine sur une base régulière depuis le début de la crise. Un coup de sonde réalisé du 3 au 7 avril dernier révélait que 45 % des répondants ont rencontré des difficultés à payer leurs frais fixes depuis le début de la crise et que 59 % prévoyaient avoir du mal à le faire pour le 1er mai », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Pour ces commerçants, l'aide annoncée ce matin est significative et elle leur permettra de se maintenir à flot jusqu'au redémarrage de leurs activités. Cette nouvelle mesure démontre que le gouvernement fédéral comprend la réalité des petits commerçants, qui subissent les contrecoups de la fermeture des entreprises non essentielles depuis maintenant un mois. Le paiement sous forme de prêts non remboursables prouve également que le gouvernement fédéral prend en considération le niveau d'endettement des entreprises, qui pourrait être un frein à la relance de leurs activités », a poursuivi M. Leblanc.

« L'aide aux commerçants sous forme de subvention pour les loyers était un geste absolument nécessaire. Il s'agit néanmoins d'un programme très difficile à calibrer. Le seuil de perte de revenus de 70 % et l'exigence que les propriétaires acceptent une baisse des loyers perçus de 25 % sont deux paramètres qu'il faudra peut-être reconsidérer dans les prochaines semaines », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

