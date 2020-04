La Society for Human Resource Management (SHRM) va proposer la solution de surveillance en ligne ProProctortm de Prometric





Prometric et la Society for Human Resource Management (SHRM) ont annoncé aujourd'hui que les professionnels des ressources humaines à la recherche des titres très recherchés de SHRM Certified Professional (SHRM-CP) et de SHRM Senior Certified Professional (SHRM-SCP) pourront désormais passer ces examens dans le confort et la sécurité de leur domicile ou de leur bureau grâce à la solution de surveillance à distance ProProctortm de Prometric. Cette solution d'évaluation en ligne éprouvée exploite les meilleures capacités de surveillance de Prometric grâce à une technologie propriétaire facile à utiliser, afin de fournir aux candidats un accès pratique au programme de certification SHRM, à tout moment et en tout lieu.

"En tant que principal organisme de certification professionnelle basée sur les compétences, la SHRM s'efforce depuis longtemps de fournir un accès mondial à son programme de tests et un service adapté aux personnes et aux parties prenantes que nous servons," a déclaré Alexander Alonso, directeur de la connaissance à la SHRM. "L'ajout de l'offre de surveillance à distance ProProctor de Prometric est une extension de l'expérience cohérente et sécurisée que nos candidats aux tests ont vécue dans des centres de surveillance à travers le monde. Nous sommes fiers d'être la première organisation de ce type à offrir cette commodité à la profession des RH sur tous les continents."

La solution ProProctor est disponible jour et nuit, depuis n'importe quel endroit disposant d'un accès Internet standard. La solution utilise le même logiciel de diffusion des tests que celui disponible dans les centres de test mondiaux, ce qui garantit une expérience cohérente pour toutes les modalités de test. ProProctor offre également une sécurité inégalée, notamment grâce à une technologie de navigateur propriétaire qui limite l'accès des candidats aux ressources non autorisées pendant le passage des examens. Cette solution de pointe intègre une surveillance en direct à 100 %, soutenue par l'intelligence artificielle, afin d'assurer une surveillance fiable et de réduire les risques de sécurité tout au long du processus d'examen. L'application a été conçue en tenant compte de l'expérience de l'utilisateur, en fournissant des outils faciles à utiliser pour confirmer que l'ordinateur est prêt et pour faire passer l'examen.

"Nous sommes fiers de notre partenariat à long terme avec la SHRM, fondé sur la collaboration et l'innovation, car nous travaillons avec eux pour répondre au besoin crucial d'accès à leur programme de tests en cette période difficile de COVID-19," a déclaré Jason Fine, chargé de compte chez Prometric. "La solution ProProctor permettra aux examinateurs de la SHRM de poursuivre leur développement professionnel et leur avancement de carrière dans la sécurité de leur propre environnement aujourd'hui ou dans un lieu d'examen surveillé lorsque les conditions s'amélioreront."

À propos de Prometric

Prometric, un leader mondial dans le développement et la fourniture de tests et de services aux candidats, permet aux commanditaires de tests du monde entier de faire progresser leurs programmes d'accréditation grâce à des solutions de développement et de fourniture de tests qui établissent la norme en matière de qualité et d'excellence du service. Prometric propose une approche complète et fiable pour conseiller, développer, gérer et dispenser des programmes dans un environnement intégré et technologique, à travers le réseau de tests le plus sécurisé au monde, qui comprend 14 000 sites dans plus de 180 pays ou grâce aux commodités des services d'évaluation en ligne. Pour plus d'informations, visitez le site www.prometric.com ou suivez-nous sur Twitter à l'adresse @PrometricGlobal et www.linkedin.com/company/prometric/.

À propos de la SHRM

La SHRM, Society for Human Resource Management, crée de meilleurs lieux de travail où employeurs et employés s'épanouissent ensemble. En tant que porte-parole de toutes les facettes du travail, des travailleurs et du lieu de travail, la SHRM est le principal expert, rassembleur et leader d'opinion sur les questions ayant un impact sur les lieux de travail actuels en pleine évolution. Avec plus de 300 000 membres de la direction des ressources humaines et des entreprises dans 165 pays, la SHRM a un impact sur la vie de plus de 115 millions de travailleurs et de familles dans le monde. Pour en savoir plus, consultez le site SHRM.org et sur Twitter @SHRM.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

