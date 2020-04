La coentreprise SNC-Lavalin PAE appuie les efforts de préservation de la santé du gouvernement du Canada





MONTRÉAL, le 24 avril 2020 /CNW Telbec/ - Par l'entremise de la coentreprise SNC-Lavalin PAE, SNC-Lavalin (TSX: SNC) a été choisie pour fournir une gamme de services à l'appui des efforts du gouvernement du Canada. Le mandat comprend notamment de fournir son expertise en conception et d'aider à livrer jusqu'à dix unités mobiles de santé de 100 lits.

« En tant que fière entreprise canadienne spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés, nous sommes honorés de pouvoir appuyer les efforts du gouvernement fédéral visant à assurer la santé et la sécurité des Canadiens en cette période critique et sans précédent, a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction, SNC-Lavalin. La sécurité est au coeur de notre travail à SNC-Lavalin, et c'est un privilège de continuer à fournir notre expertise pour appuyer les efforts canadiens, comme nous l'avons fait pour différents organismes gouvernementaux de partout dans le monde. »

« Nous sommes fiers de fournir notre savoir-faire spécialisé afin d'appuyer les efforts de préparation du Canada. PAE répond depuis longtemps aux crises humanitaires partout dans le monde. En travaillant avec SNC-Lavalin, notre main-d'oeuvre talentueuse au Canada assurera la même intervention rapide essentielle à la préparation du Canada en matière de santé », a déclaré John Heller, président et chef de la direction, PAE.

« Dans le cadre d'un partenariat durable de 17 ans appuyant les Forces armées canadiennes dans le cadre d'opérations de déploiement en Bosnie, à Kaboul et à Kandahar, en Afghanistan, et actuellement en Irak et au Koweït, c'est un honneur et un privilège de tirer parti de l'expérience, des capacités et des ressources importantes de SNC-Lavalin et de PAE pour servir les Canadiens au pays », a ajouté Robert Spencer, président et directeur général, SNC-Lavalin PAE Inc.

Durant le mandat fédéral, la coentreprise SNC-Lavalin PAE :

assurera la livraison, la construction, l'entreposage et l'entretien d'un nombre allant jusqu'à dix unités mobiles de santé de 100 lits;

fournira conjointement une solution d'intégration médicale et logistique avancée dans une structure de gestion de programme pouvant rapidement s'adapter aux besoins changeants, afin d'appuyer les mesures d'urgence;

offrira des services de soutien;

fournira des conceptions et des configurations selon les pratiques exemplaires normalisées et des solutions progressives novatrices pour accommoder les milieux urbains de grande ou de moins grande envergure, ainsi que les milieux éloignés; et

utilisera des contrats et des approvisionnements souples et agiles pour la prestation de services de logistique médicale au besoin afin de soutenir la mission de soutien des unités mobiles de santé.

Une collaboration à l'échelle nationale et internationale sera également primordiale pour atteindre le niveau de préparation nécessaire pour protéger les Canadiens contre les problèmes de santé mondiaux à l'avenir. SNC-Lavalin et SNC-Lavalin PAE Inc. se réjouissent de la collaboration des fournisseurs clés des secteurs de la médecine, de la santé et des structures, afin de réaliser ce mandat avec succès.

À propos de PAE

Depuis 65 ans, PAE s'est attaquée aux défis les plus difficiles du monde pour offrir des solutions agiles et indéfectibles au gouvernement des États-Unis et à ses alliés. Forte d'une main-d'oeuvre mondiale de plus de 20 000 personnes sur les sept continents et dans environ soixante pays, PAE offre une vaste gamme de services de soutien à l'exploitation pour répondre aux besoins critiques de nos clients. Notre siège social se trouve à Falls Church, en Virginie. Trouvez-nous en ligne sur pae.com, ainsi que sur Facebook, Twitter et LinkedIn.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une entreprise spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux partout dans le monde. SNC-Lavalin rassemble les personnes, les technologies et les données pour façonner et livrer des projets et des concepts de classe mondiale, tout en offrant des solutions novatrices complètes tout au long du cycle de vie des actifs. Notre expertise est vaste - les services-conseils, la cybersécurité et les réseaux intelligents, la conception et l'ingénierie, l'approvisionnement, la gestion de projet et de la construction, l'exploitation et l'entretien, la mise hors service et les investissements de maintien - et nous l'offrons aux clients de quatre secteurs stratégiques, soit de l'ingénierie, conception et gestion de projet (ICGP), des infrastructures, de l'énergie nucléaire et des ressources, appuyés par Capital. Nos gens. Votre réussite. Avec passion. www.snclavalin.com

