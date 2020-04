Precision Extraction Solutions dévoile deux nouvelles technologies d'extraction de chanvre et de cannabis





Les procédés T-SEP et L-SEP, en instance de brevet, offriront aux fabricants des solutions rentables qu'ils pourront mettre à l'échelle

DETROIT, 24 avril 2020 /CNW/ - Precision Extraction Solutions (« Precision »), le chef de file de l'industrie technologique d'équipement d'extraction de chanvre et de cannabis, d'aménagement de laboratoire, de formation, de recherche et de développement, annonce aujourd'hui les procédés T-SEP et L-SEP, tous deux en instance de brevet, pour optimiser l'extraction et la purification de l'huile de chanvre et de cannabis.

Le procédé T-SEP, une abréviation de « THC separation » (séparation du THC), est la solution la plus efficace, la plus évolutive et la plus économique au monde pour produire un distillat de cannabidiol (CBD) dépourvu de THC. Cette technologie révolutionnaire atténue le coût exorbitant du milieu permettant d'effectuer une chromatographie rapide sur colonne, ce qui en fait la solution de rechange la plus économique pour les techniques traditionnelles de séparation des cannabinoïdes. Ce procédé coûte seulement 3,50 $ par litre d'huile de chanvre brute transformée et répond à la demande de l'industrie, qui réclame une solution rentable à rendement élevé pour le retrait du THC et du THC-A des huiles extraites.

Mettant en oeuvre le procédé T-SEP, le modèle 7LPH peut traiter jusqu'à 7 litres par heure d'huile brute et enlever plus de 99 % du THC/THC-A. Ce procédé et cet équipement ultramodernes sont offerts en format normalisé prenant la forme de 3 récipients de 100 l accompagnés de tout le matériel nécessaire à l'exploitation. Precision est actuellement en train de mettre au point des solutions de prélèvement du THC/THC-A pouvant traiter jusqu'à 100 litres par heure.

En plus de cette technologie, Precision a aussi dévoilé son procédé révolutionnaire L-SEP, une abréviation de « Lipid Separation » (séparation de lipides). Le procédé L-SEP assure une frigélisation instantanée, ce qui permet de séparer à température ambiante les lipides et les cires de l'extrait d'huile de la plante.

Grâce au procédé L-SEP à haut rendement de Precision, la frigélisation prend moins de 10 minutes, alors que la norme de l'industrie est de 24 heures, et permet de retirer plus de 97 % des lipides de l'huile brute. Les transformateurs de cannabis qui utilisent cette technologie réaliseront des économies sur le plan des coûts de réfrigération et de régulation de la température, car ce procédé se réalise à température ambiante.

Le procédé L-SEP peut s'adapter à presque toutes les échelles selon chaque demande de traitement. Le modèle 60LPH avec configuration de base est offert avec un duo filtre-presse et récipient de 100 l et comprend tous les accessoires nécessaires. Le modèle 60LPH pour le procédé L-SEP prend en charge les extraits bruts de cannabis et de chanvre issus de l'extraction par hydrocarbure ou au CO2. Il peut traiter chaque heure jusqu'à 60 litres d'huile brute à un coût inférieur à 50 cents par litre.

« Le traitement du cannabis et du chanvre est plus efficace et plus intéressant que jamais auparavant. Nous sommes fiers de présenter cette nouvelle technologie alors qu'un nombre grandissant d'entreprises cherchent à rationaliser leurs coûts d'exploitation et à maximiser le rendement des extractions », affirme Marc Beginin, chef de la direction de Precision. « Precision tire parti de ses formidables ressources sur le plan de la R et D pour maximiser la profitabilité de ses clients alors que l'économie est précaire. Cette situation est mutuellement profitable pour toutes les parties. Les procédés T-SEP et L-SEP témoignent de notre engagement à offrir des technologies révolutionnaires à une industrie florissante. »

Pour obtenir plus de renseignements, consultez le https://precisionextraction.com/.

À propos de Precision® Extraction Solutions

Precision Extraction Solutions est le chef de file de l'industrie en matière d'équipement d'extraction de chanvre et de cannabis, de technologie, d'aménagement de laboratoire et de planification d'usine, de conformité, de formation et de services-conseils. Precision offre des solutions de pointe aux transformateurs de cannabis et de chanvre à chaque étape de la croissance.

Fournissant un soutien technique et un service à la clientèle incomparables, Precision aide ses clients à prospérer au sein du secteur de l'extraction grâce à l'innovation, à la sécurité et à l'assistance tout en offrant un savoir, une expérience et une technologie uniques et propres à ce domaine. Plus de concentrés primés sont faits avec l'équipement de Precision® qu'avec toute autre marque.

