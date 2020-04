Le ministre O'Regan assiste à une table ronde de l'Agence internationale de l'énergie sur la relance économique





ST. JOHN'S, le 24 avril 2020 /CNW/ - Pendant que la situation provoquée par la pandémie de COVID-19 continue d'évoluer, le Canada et des gouvernements du monde entier s'efforcent d'endiguer la propagation du virus, de protéger leurs populations et de limiter l'onde de choc économique.

Le gouvernement du Canada demeure déterminé à promouvoir l'innovation et à bâtir un avenir énergétique propre pour stimuler l'économie, créer de bons emplois et soutenir le secteur des ressources naturelles pendant cette période de crise économique.

Aujourd'hui, le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan, a participé par vidéoconférence à une table ronde ministérielle sur la relance économique tenue par l'Agence internationale de l'énergie (AIE) et le ministre du Climat, de l'Énergie et des Services publics du Danemark, Dan Jørgensen. Y participaient également le directeur exécutif de l'AIE, M. Fatih Birol, des ministres de gouvernements favorables au Programme de transition vers les énergies propres de l'AIE (en anglais seulement) et des invités spéciaux provenant d'organisations internationales et de l'industrie.

Les participants ont discuté de la nécessité d'avoir une économie forte après la pandémie de COVID-19, reconnaissant l'utilité de l'innovation en matière d'énergie propre pour stimuler l'économie, créer de bons emplois et soutenir le secteur des ressources naturelles. Des possibilités résident notamment dans des domaines où le Canada excelle déjà, par exemple dans l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables, les transports écologiques, la production pétrolière et gazière plus propre et l'énergie nucléaire.

La table ronde d'aujourd'hui a permis d'approfondir des discussions que le Canada avait tenues au préalable avec d'autres organisations internationales, notamment le G20 (lors de la récente réunion des ministres de l'énergie du G20 et l'Agence internationale pour les énergies renouvelables.

Citation

« Je tiens à faire savoir aux travailleurs, entreprises et collectivités qui subissent des revers économiques à cause de la pandémie de COVID-19 que le gouvernement travaille fort pour aider. Un volet important de ce travail consiste à collaborer avec nos partenaires à l'international, et nous avons fait des progrès appréciables aujourd'hui. »

L'honorable Seamus O'Regan

Ministre des Ressources naturelles du Canada

