Avis aux médias: Unifor salue l'annonce que les membres d'Unifor à l'usine de GM à Oshawa vont produire des masques pour Santé Canada

OTTAWA, le 24 avril 2020 /CNW/ - Le président national d'Unifor est disponible pour commenter l'annonce faite aujourd'hui que Santé Canada a passé un contrat avec General Motors à Oshawa pour commencer à fabriquer des masques dont les professionnels de la santé et les Canadiens ont un besoin urgent.

« Les membres d'Unifor à Oshawa sont très compétents et fiers d'intervenir et de faire tout ce dont notre pays a besoin pour surmonter cette pandémie, a déclaré Jerry Dias. Le fait que les membres d'Unifor aideront GM à produire jusqu'à un million de masques en tissu par mois, au prix coûtant pour Santé Canada, est un exemple de ce que nous pouvons faire lorsque nous travaillons ensemble. »

Cinquante membres d'Unifor devraient commencer ce travail d'ici quelques semaines, en travaillant sur deux quarts à l'usine d'Oshawa.

QUOI: Les membres d'Unifor vont fabriquer des masques à l'usine de GM à Oshawa

QUI: Jerry Dias, président national d'Unifor

QUAND: Vendredi 24 avril 2020 entre 15 h 30 et 17 h

