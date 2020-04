Avis aux médias - La gouverneure générale participera à une vigile virtuelle en hommage aux victimes de la tuerie en Nouvelle-Écosse





OTTAWA, le 24 avril 2020 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, participera à Nova Scotia Remembers (La Nouvelle-Écosse se souvient), une vigile virtuelle en hommage aux victimes de la tuerie en Nouvelle-Écosse. L'évènement aura lieu le vendredi 24 avril 2020, à 19 h, heure de l'Atlantique.

La vigile permettra au public de témoigner sa solidarité au peuple néo-écossais, qui a fait preuve d'une résilience remarquable face à l'horrible tragédie qui a dévasté sa communauté.

La vigile sera diffusée sur la page Facebook de Colchester-Supporting our Communities : www.facebook.com/groups/162084731778930/ et sera diffusée par de nombreuses stations. Pour en savoir plus, visitez www.heartcolchester.ca (en anglais seulement).

