L'arrondissement de Montréal-Nord souligne l'action des bénévoles

MONTRÉAL-NORD, le 24 avril 2020 /CNW Telbec/ - En cette période de pandémie, moment où le repli sur soi est nécessaire, voire même encouragé, certains se tournent vers les autres et ils sont nombreux. Dans le cadre de la semaine de l'action bénévole, l'arrondissement de Montréal-Nord tient à souligner le travail plus qu'essentiel de ces travailleuses et travailleurs de l'ombre et des organismes qui coordonnent leurs oeuvres.

Des ressources inestimables

Le bénévolat fait partie de l'ADN de Montréal-Nord. Aujourd'hui, en situation de crise, il est plus dynamique et efficace que jamais. En renfort aux bénévoles réguliers, plus de 400 personnes se sont inscrites auprès du Centre d'action bénévole de Montréal-Nord (CABMN) sur le site Jebenevole.ca de la Fédération des centres d'action bénévole du Québec. Le CABMN coordonne ensuite les activités d'un grand nombre d'entre eux en supportant les organismes dans leurs besoins en ressources humaines.

« Le milieu du bénévolat de Montréal-Nord déborde de gens engagés, passionnés et dévoués. Aujourd'hui, nous avons besoin de chacun d'entre eux. Chaque femme, chaque homme, chaque jeune qui se donne pour les autres contribue au mieux-être de l'ensemble de la communauté. Pour cela, je les en remercie du fond du coeur, et je remercie tous nos organismes », a déclaré la mairesse Christine Black.

Les besoins sont grands

Ces bénévoles travaillent actuellement sur tous les fronts, auprès de différents organismes rejoignant différentes clientèles : préparation de paniers d'aide alimentaire, livraison, appels aux aînés, visites d'amitié, service d'aide et d'écoute, traduction, travail clérical... Les besoins sont grands et diversifiés, et ils répondent présents.

« Je suis impressionnée par la souplesse dont font preuve actuellement nos organismes. Très rapidement ils ont réinventé leurs services pour les adapter aux circonstances et aux besoins de la population. Ils font preuve de créativité, de générosité, et sont plus que jamais mobilisés. Je les remercie et leur lève mon chapeau ! Je remercie aussi tous les employés de l'arrondissement qui sont sortis de leur confinement pour mettre la main à la pâte. C'est beau de voir des cols bleus, cols blancs et professionnels rejoindre et soutenir le milieu communautaire. Bravo et merci de votre solidarité ! », d'ajouter Mme Black.

