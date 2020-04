Conseil national de l'AREQ : Une centaine de personnes aînées de toutes les régions se branchent en vidéoconférence!





QUÉBEC, le 24 avril 2020 /CNW Telbec/ - Le 23 avril, l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec (AREQ-CSQ) tenait son conseil national dans des circonstances tout à fait exceptionnelles! En effet, considérant le confinement obligatoire dû à la pandémie COVID-19, plus d'une centaine d'élus de l'Association provenant de toutes les régions se sont regroupés en vidéoconférence afin de tenir son instance nationale qui a normalement lieu deux fois par année.

« C'est un bel exploit! Parmi nos membres du conseil national, nous avons une moyenne d'âge de 75 ans. Cela démontre que nous pouvons rester branchés, peu importe l'âge. En nous adaptant de la sorte, nous avons pu faire avancer les dossiers de l'AREQ dans les règles de l'art, notamment concernant la tenue de nos assemblées et de notre congrès triennal », souligne Lise Lapointe, présidente de l'AREQ.

Briser l'isolement

Cette réunion, sans précédent dans l'histoire de l'AREQ, était aussi une belle occasion pour les personnes présentes de se rencontrer. La majorité des membres de l'Association vivent le confinement obligatoire depuis plusieurs semaines. Cette situation fait en sorte que certaines personnes souffriront d'isolement.

« Les écrans ne remplaceront jamais nos rencontres, qui sont aussi une belle occasion d'échanger avec des gens qui partagent des intérêts communs. Néanmoins, ça fait du bien de se revoir à l'aide de la technologie de vidéoconférence. On s'ennuie beaucoup de se retrouver avec nos membres », ajoute Mme Lapointe.

Le conseil national de l'AREQ

Le conseil national est l'autorité première entre les congrès. Il est formé des 15 membres du conseil d'administration et des 87 personnes présidentes de secteur et se réunit deux fois par an. Le conseil national adopte, entre autres, le plan d'action national et le budget.

À propos de l'AREQ

Fondée en 1961, l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec (AREQ-CSQ) compte plus de 59 000 membres dans l'ensemble des régions du Québec. L'AREQ est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

