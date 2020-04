Bonification du Fonds d'urgence local de MHM : 100 000 $ pour de nouveaux projets





MONTRÉAL, le 24 avril 2020 /CNW Telbec/ - Le Fonds d'urgence local de 200 000 $, mis sur pied par l'arrondissement et auquel a contribué les Caisses Desjardins d'Hochelaga-Maisonneuve, du Centre-est de Montréal et de Mercier-Est-Anjou, bénéficiera d'une injection de fonds permettant aux organismes de soumettre à nouveau des projets jusqu'à concurrence de 100 000 $, dès lundi 27 avril, et ce pour une durée d'un mois.

En effet, le montant de 8 000 $ qui a été accordé à l'organisme Carrefour Familial Hochelaga a clos la période de dépôt de projets qui s'est terminée le 16 avril dernier.

Sur la somme globale de 200 000 $, le montant accordé à ce jour est de 183 470 $. « Je me réjouis de la rapidité avec laquelle on a pu aider nos citoyens. Jusqu'à présent, l'arrondissement a accordé des fonds qui ont été utilisés pour la distribution de produits sanitaires et de vêtements chauds, à de l'hébergement, du soutien communautaire et aux familles vulnérables, à de l'aide alimentaire, et finalement, du dépannage d'urgence pour les femmes enceintes ou avec de jeunes bébés », a fièrement déclaré le maire Pierre Lessard-Blais.

L'arrondissement tient à remercier les membres du comité d'analyse de projets de leur efficacité. Ce comité, composé d'intervenants de l'arrondissement et de M. Michel Meloche, directeur général de la Caisse d'Hochelaga-Maisonneuve, a réalisé un véritable tour de force en analysant 25 projets en seulement trois semaines.

« Au nom des Caisses Desjardins, j'ai été très heureux que l'arrondissement m'invite à participer à ce comité. Ainsi, j'ai pu voir à quel point notre investissement a permis de faire une réelle différence dans la vie des gens dans le besoin. Cela m'a vraiment touché de voir combien le milieu communautaire est dynamique à MHM », a indiqué Michel Meloche, directeur général de la Caisse Desjardins d'Hochelaga-Maisonneuve.

Liste des organismes et montants octroyés :

C.A.R.E. Montréal : 5 760 $

L'Anonyme : 6 600 $

Regroupement Entre Mamans Inc. : 10 000 $

L'Avenue hébergement communautaire : 5 424 $

Fondation de la Visite : 3 778 $

Groupe d'Entraide de Mercier-Ouest : 15 000 $

Centre des jeunes Boyce-Viau : 2 000 $

Répit Providence Maison Hochelaga-Maisonneuve : 4 704 $

L'Antre-Jeunes de Mercier-Est : 6984 $

Centre d'Entraide le Rameau d'Olivier Inc. | 5 600 $

Cuisine Collective Hochelaga-Maisonneuve | 9 242 $

Dopamine | 9 670 $

Carrefour d'alimentation et de partage St-Barnabé | 3 821 $

Frigo de l'Est-Épicerie Communautaire Solidaire | 11 920 $

Fondation Un Élan pour la vie | 5 760 $

Le Chic Resto Pop | 7 000 $

Le Chez-Nous de Mercier-Est | 11 200 $

La Dauphinelle | 10 000 $

Info-Femmes Inc. | 2 750 $

La Maison Tangente | 13 343 $

Le Centre Almage Communautaire pour personnes âgées | 8 914 $

Centre communautaire Hochelaga | 10 000 $

Fondation Un Élan pour la Vie | 5 000 $

Mercier-Ouest quartier en santé | 1 000 $

MHM a agi, et continue d'agir pour le bien de sa communauté

Au montant résiduel de 16 530 $ s'ajoutent 25 000 $ du bureau du député provincial de Bourget, M. Richard Campeau, et 58 470 $ supplémentaires de l'arrondissement, pour une somme globale de 100 000 $. Cette nouvelle enveloppe sera consacrée à de nouveaux projets pour les organismes qui pourront faire une demande pour accéder au Fonds, du 27 avril au 16 mai.

« Je suis très heureux de la collaboration rapide et efficace entre les différents acteurs politiques et communautaires oeuvrant dans Mercier - Hochelaga-Maisonneuve. Ce travail conjoint permettra de faciliter l'octroi de l'aide financière aux organismes qui travaillent d'arrache-pied depuis le début de cette crise », a souligné M. Richard Campeau, député de Bourget.

À ce Fonds d'urgence local s'ajoutent les projets d'aide à la communauté appuyés dans le cadre du Fonds d'urgence COVID-19 de Centraide du Grand Montréal, auquel l'arrondissement a participé à la hauteur de 100 000 $. Ce fonds a permis de redistribuer plus de 200 000 $ à 20 organismes de MHM et de soutenir plusieurs organismes régionaux qui offrent également du soutien aux résidents de l'arrondissement.

Le Fonds local d'urgence et le fonds de Centraide auront permis de redistribuer près d'un demi-million de dollars à la communauté de MHM.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve

Communiqué envoyé le 24 avril 2020 à 12:00 et diffusé par :