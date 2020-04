Longueuil poursuit le déploiement de la collecte des matières organiques





LONGUEUIL, QC, le 24 avril 2020 /CNW Telbec/ - La Ville de Longueuil va de l'avant avec le déploiement du service de collecte des matières organiques sur l'ensemble de son territoire, tel qu'annoncé en février dernier. Compte tenu de la situation liée à la COVID-19, plusieurs précautions et mesures sanitaires seront mises en place afin d'assurer la sécurité des citoyens.

« Considérant que l'implantation de la collecte des matières organiques est un service fort attendu par les citoyens de Longueuil, la Ville poursuit ce projet important, et ce, malgré le contexte actuel. Bien entendu, la sécurité et la santé des citoyens demeurent une priorité; c'est pourquoi la Ville a adapté son plan de déploiement en respectant les directives de la Santé publique et les mesures de distanciation sociale », a indiqué la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent.

Une distribution de bacs bruns sécuritaire

La distribution des bacs bruns se déroulera du 27 avril au 30 mai, aux habitations d'un à huit logements des deux nouveaux secteurs de la phase 3. Les cartes détaillées des secteurs ainsi que la liste des adresses visées sont disponibles au longueuil.quebec/matieres-organiques.

Afin d'assurer la sécurité des citoyens et des employés chargés de la distribution, la manipulation des bacs par des intermédiaires sera réduite au minimum. Lors de la livraison, un seul préposé sera autorisé par véhicule. Les employés porteront des gants et utiliseront toujours le même camion, qui sera désinfecté quotidiennement. Ils devront maintenir une distance de deux mètres avec leurs collègues et les citoyens. Quant à elle, la collecte des matières organiques débutera comme prévu les 26 et 27 mai prochains, selon les secteurs.

En raison de la COVID-19, le porte-à-porte prévu pour informer et répondre aux questions des citoyens a été annulé. Afin d'assurer un accompagnement à ses citoyens, une équipe de la Ville laissera un dépliant informatif et un calendrier de collectes dans les boîtes aux lettres des résidences concernées. Les citoyens peuvent également obtenir de multiples informations en consultant le site Internet de la Ville, longueuil.quebec/matieres-organiques, en se joignant au groupe Facebook Destination-Bac-Brun ou en communiquant avec le Centre de services aux citoyens en composant le 311.

Rappelons que le déploiement du service se fera en quatre nouvelles phases, d'environ 20 000 portes chacune, pour ainsi offrir le service à l'ensemble du territoire en 2021. La prochaine phase d'implantation sera réalisée à la fin de l'été, suivie d'une autre à l'automne et d'une dernière au printemps 2021. Présentement, près de 13 000 foyers bénéficient déjà du service de collecte des matières organiques à la suite d'un projet pilote réalisé en 2017 et 2018.

